受贈高醫大名譽博士！　陳建仁：我會繼續翱翔學術研究的天空

▲陳建仁16日受贈高雄醫學大學名譽博士學位。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁16日上午在高雄醫學大學66周年校慶典禮上，受贈名譽博士學位。他17日在臉書發表感言，指出，高雄一直是他心愛的故鄉，不僅留下很多美好回憶，也見證高醫66年來不斷的發芽茁壯，成為百年樹人的重要醫學大學，能得到這份榮耀應歸於天主、他的父母和愛妻、高醫所有師生、以及高雄故鄉的恩師、親友和鄉親。

「我很榮幸獲得高雄醫學大學名譽博士的榮譽，讚美感謝天主！也謝謝鐘育志校長、陳建志董事長及各位教授的青睞！」陳建仁表示，他出生於改制前的高雄縣旗山鎮，在鳳山鎮長大，曾經就讀過高雄市前金國小和高市二中。高雄一直是他心愛的故鄉，留給他很多美好的回憶，感謝國小和初中老師的諄諄教誨、循循善誘，讓他得到德、智、體、群、美的完善培育。

他指出，出生後的第三年，由台灣第一位醫學博士杜聰明教授擔任院長、陳啟川先生擔任董事長，共同創建了高雄醫學院，這是台灣第一所私立醫學院，當時只有醫學、牙醫、藥學、護理四系。

陳建仁透露，早在1978年，他就在教授林東明指導下，和高醫公衛學科主任張博雅合作流行病學研究。1982年時，他從美國約翰霍普金斯大學獲得博士學位，返回台大醫學院任教後，期間，他曾接受張博雅的邀請，到高醫講授流行病學和生物統計的課程，後來也協助葛應欽主任指導過幾位高醫研究生，他們都有很優異的表現，包括鍾蝶起副校長和嚴雅音教授。

「我很榮幸得到陳田植董事長的邀請以及董事會的同意，擔任過高醫董事。」陳建仁表示，他的一生見證了高醫在66年來不斷的發芽、茁壯、成長、茂盛，成為百年樹人的重要醫學大學。而在他擔任公職的期間，也得到高醫的很多協助和支持，使得台灣的防疫醫藥衛生和科技發展，在政府和民間同心協力下，不斷向上提升、日新月異。

陳建仁表示，16日得到的榮耀應該歸於天主、他的父母和愛妻、高醫所有師生、以及高雄故鄉的恩師、親友和鄉親，「我會在人生的旅途中，乘著這美好祝福的翅膀，繼續翱翔在學術研究的天空，為台灣甚至於全世界更美好而努力」。

▼陳建仁高雄醫學大學名譽博士學位證書。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen，點圖可放大）