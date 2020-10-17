下載數破2百萬！台鐵「第四代票務系統」上線1年半　會員增65萬人

▲台鐵第四代票務系統上線一年半，累積兩百萬次下載。（圖／記者張榮恩攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局第四代票務系統自去年4月全面上線，至今下載數突破200萬次，會員人數自三代票務系統的38萬人增加至103萬人，增加65萬人，也陸續推出4大優化措施。

台鐵局表示，第四代票務系統自去年4月23日完成全面上線，歷經多個連續假期訂票，系統運作迅速正常，可充分處理大量訂票需求，充分發揮系統效益。

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台鐵局表示，第四代票務系統APP下載數已逾200萬次，每月透過APP行動取票近34萬人，會員人數由三代票務系統之38萬人增加至103萬人，運用智慧劃座功能車票達37%，每日接、切組合座位之車票約1萬張。

▲歷經多次連續假期，第四代票務系統均可乘載大量訂票。（圖／記者張榮恩攝）

第四代票務系統具有多項優化措施，如訂購票與乘車一站式服務、智慧劃位切接、QR Code無紙化服務、花東連假加班實名制優先訂票、車長行動服務及線上加購便當直接送抵座位。

另外台鐵局也陸續推出訂票Google reCAPTCHA驗證新增中文語音播報機制、花東常態實名制優先訂票、開放預訂票由14天調整為28天、訂票停權措施由3個月內有3次訂票未付款紀錄停權6個月改為停權1個月等4大優化措施。