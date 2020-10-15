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黃偉哲稱平交道事故死傷千人！邱顯智轟「胡扯」：別在心碎上嘴砲

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▲▼台鐵積極推動平交道改善計畫及增聘看守人員。（圖／台鐵提供）

▲台鐵推動平交道改善計畫及增聘看守人員。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

近日台南鐵路地下化強拆作業引發軒然大波，台南市長黃偉哲日前聲稱，台南市10年來平交道事故造成1384人死傷，對此，立委邱顯智表示與事實不符，痛批「別在他人的心碎上打嘴砲」。交通部台鐵局為提升平交道防護系統，倍增平交道緊急按鈕，預計10月底完成，另將安裝自動偵測系統，預計110年啟用。

黃偉哲日前在臉書發文表示，2011到2020年台南市鐵路平交道事故，共1384人死傷，這是1384個家庭的傷痛，「感謝您支持鐵路地下化工程，讓台南人真正永保安康」。

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對此，邱顯智今日發文表示，「這與我印象中的數字差太多」，依照台鐵「平交道肇事路段相關資料」，2010年至2019年共有261件，造成109死80傷，合計189人傷亡。可見黃偉哲的論點與事實不符。

▲邱顯智表示，黃偉哲所言數據不符事實。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

▲邱顯智表示，黃偉哲所言數據不符事實。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

依照「臺南市道路交通事故原因傷亡統計」，從2018年起提供逐筆事故資料，經過統計，2018到2020年5月，「事故地點」在平交道或平交道附近僅有28件。「道路型態」為平交道的事故，也就是嚴格定義的平交道事故，僅有3件，造成3人受傷，0人死亡。

邱顯智表示，無論平交道的外部道路設計，或平交道的自動偵測系統出了問題，甚至是用路人的因素，都有可能是造成平交道事故的問題。但是歷年台鐵全國的平交道肇事件數，已經顯著下降。

他痛批，「請黃偉哲市長說清楚傷亡數字來源，不要任意汙名化鐵路平交道，造成無謂的誤解。更重要的是，好好搞清楚交通事故統計，強化道路設計及用路人的觀念教育，別在他人的心碎上打嘴砲了」。

▲▼台鐵積極推動平交道改善計畫及增聘看守人員。（圖／台鐵提供）

▲▼歷年平交道事故件數已有大幅降低。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵積極推動平交道改善計畫及增聘看守人員。（圖／台鐵提供）

而台鐵局為加強平交道安全，也做了多項改善措施，包括在每一處平交道門型架上裝設指示器，並將閃光燈雙面化。另針對緊急按鈕倍增為4個，預計本月底完工。

台鐵局表示，現有平交道障礙物自動偵測系統65處，除了支線以外，全線293處平交道已陸續安裝，新設偵測系統與現行紅外線雷射光點對點不同，改採熱感應與雷達偵測，偵測高度範圍也從原本的75公分至150公分，擴大到30公分至300公分，一旦偵測到障礙物，將透過無線電反饋給司機員提早因應，預計110年底全面啟用。

另外實施平交道錄影傳輸光纖化工程，計畫佈放1200公里，預計今年底完成。看守平交道的保全人員也增至全線聘雇89員，每日看守約87處重點平交道，於交通尖峰時段值勤。

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