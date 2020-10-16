名人都來搶「Podcast」大餅　丹妮婊姐竟意外活下來！

圖文／鏡週刊

美國音樂串流巨頭Spotify，去年砸4億美元收購Gimlet、Parcast及Anchor三家Podcast公司，更重金禮聘多位名人如金卡戴珊（Kim Kardashian West）開節目，大舉佈局Podcast市場。Uber北亞洲區前總經理顧立楷認為Spotify的投資案例，證明全球市場對聲音產業的需求激增，去年初創辦本土Podcast品牌「SoundOn聲浪」。

在上市公司勤益投資控股公司支持下，顧立楷以3千萬元創立SoundOn，組成橫跨電腦工程、廣告業務、網路行銷、內容製作等人才團隊，並與網紅丹妮婊姐、「人渣文本」周偉航、前北市刑事鑑識中心主任謝松善等合作，針對各人特色，企劃製作不同類型節目，一年多來累積15檔原創節目。

其中，丹妮婊姐的《婊姐必請》以不按牌理、尺度無限的風格，訪問不同領域的KOL，迅速打開知名度。去年9月播出至今共46集，單集最高成績在Apple Podcast排名第6，平均單集下載量約4萬次，吸引不少廣告置入。

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丹妮婊姐坦言，儘管Podcaster的業配收入，遠不及YouTuber，仍看好產業遠景：「新節目不好做，沒想到我的Podcast居然能活下來。這2、3個月突然有人問我廣告置入怎麼收費？一定是看市場蓬勃發展，金主才會願意投入。」



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