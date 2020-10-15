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颱風「沙德爾」可能生成！今晚宜蘭大豪雨警戒　周末降雨熱區出爐

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▲▼颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，可能增強為今年第17號颱風「沙德爾」。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓持續發展，氣象局表示，今（15）日晚間有機會生成為今年第17號颱風「沙德爾」，未來持續朝西北西移動，對台灣沒有直接影響。不過，受到東北風影響，今晚至明日，氣象局針對宜蘭發布大豪雨特報，有局部豪雨或大豪雨發生的機率。周末東北風又再增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部較大雨勢。

▲▼沙德爾颱風可能生成。（圖／中央氣象局）

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▲▼位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，可能增強為今年第17號颱風「沙德爾」。（圖／中央氣象局）

▲▼沙德爾颱風可能生成。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，菲律賓東南方的熱帶低壓今天進入南海後，強度有發展空間，下半天起至晚間可能增強為颱風「沙德爾」，不過若遲遲未生成，明天後成颱機率就降低，此外，由於位置比較偏南，對台灣沒有直接影響。

▲▼大豪雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布大豪雨特報，今晚至明日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率。（圖／中央氣象局）

但受到東北風影響，今晚至明日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，氣象局已發布大豪雨特報，並提醒連日降雨，請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

▲▼颱風。（圖／中央氣象局）

▲颱風沙德爾可能生成，對台灣無直接影響。（圖／中央氣象局）

未來台灣天氣還是以東北風影響天氣型態為主，今晚起至明（16）日基隆北海岸、宜花地區及大台北山區容易有陣雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率，出門記得要攜帶雨具。

下一波東北風增強時間點落在周六之後，並持續到下周二。雨勢部分以大台北、東半部降雨較明顯，其中，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部較大雨勢。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲台灣天氣持續受到東北風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區留意局部較大雨勢。（圖／中央氣象局）

此外，因東北風帶來較涼空氣，北部濕涼高溫降為24度，低溫則從22-23度降至21-22度，中南部天氣沒有影響，白天高溫仍可達32-33度，但要留意早晚低溫23-24度，日夜溫差將近10度。

氣象局提醒，雖然基隆北海岸及東北部降雨明顯，但對於水情的幫助並不大，台灣降雨的兩大來源分別是梅雨及颱風，今年梅雨季雨量偏少，颱風則是截至目前都還沒有侵台的颱風。上一次沒有侵台颱風的年份要追溯到1964年，呼籲大家一定要好好珍惜用水。

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