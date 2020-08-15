20年20隻黑熊「因人為致死、傷殘」！黑熊媽媽痛心提7建議

▲根據數據顯示，20年來有20隻台灣黑熊都是因為人而死傷。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者許展溢／台北報導

新竹地檢署日前偵辦一起500多公斤珍貴林木盜伐案時，意外查獲有保育類動物「台灣黑熊」遭獵殺煮食，不止這樣，山老鼠盜伐期間，看到保育類動物「台灣野山羊（長鬃山羊）」也開槍射殺，煮食吃下肚。黑熊媽媽黃美秀表示，22 年來數據顯示有20隻黑熊都「因人」而死傷，提出7項建議呼籲，要積極落實「台灣黑熊保育行動綱領」。

黃美秀在臉書表示，當大黑熊遇上山老鼠，只有死路一條，在過往20餘年黑熊研究和救傷過程中，36隻黑熊成體或亞成體（大熊，不包括幼熊）有20隻個體有因人為致死或傷殘（斷掌、趾）的紀錄。不過對於這樣的數據，黃美秀問，還不夠讓大家正視台灣黑熊的保育處境嗎？認為是「冰山一角」應不為過，山老鼠的危害或許也是，大家應該更重視山林生態的保育，增列保育和山林巡護的相關預算和資源。

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▲▼警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤，嚇見奇怪骸骨竟是被吃光的台灣黑熊。（圖／記者陳凱力翻攝）



黃美秀提出7項建議，包括「加強山林巡護」，更重要的是增列相關的預算和擴編相關資源、「加強台灣黑熊保育教育宣導」，尤其是偏鄉地區、「非選擇性陷阱的有效管理」，包括相關法規的釐清和修正、「加強查緝非法獵具的使用和製造」，以及熊產製品的利用（黑市交易）、「加強有熊通報和救傷系統」、「積極落實台灣黑熊保育行動綱領」，2014（台灣黑熊保育白皮書），和「提升環山地區偏鄉部落社區就業輔導和產業轉型」。

黃美秀強調，沒有要在傷口上撒鹽，只是因為人們真的很健忘，也容易在激情或暴怒之餘，忘了真實狀況和最終保育的目標。大家或許看到一隻熊的死，她看到的卻是一整個熊族振興之路的坎坷與困難。