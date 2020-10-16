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愛在桃園感恩回饋　公益園遊會

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▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，吸引上萬市民參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新理想行銷團隊11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧公益園遊會」，吸引近萬市民參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府與新理想行銷團隊共同籌辦「愛在桃園感恩回饋‧公益園遊會」11日舉行，主辦單位邀請九天民俗技藝團、桃猿樂天女孩等知名表演團體與藝人現場演出，還捐贈百萬元給市府社會局回饋弱勢，這場公益園遊會所有活動所得，也將全數捐出做公益。

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，桃猿樂天女孩熱情演出。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新理想行銷團隊11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧公益園遊會」，桃猿樂天女孩熱情演出。（圖／記者沈繼昌攝）

這場公益園遊會活動在中壢區青埔棒球場、機捷A19站旁空地舉辦，請來星光藝人李千那、金曲歌后艾怡良現場飆唱，吸引大批粉絲前來朝聖，同時還有桃猿樂天女孩、九天民俗技藝團、YOYO家族與紙風車劇團演出，現場還有各式各樣美食小吃與遊樂等攤位，當天湧進爆滿人潮，據現場人員估算當天進場人次達破萬盛況。

新裡想。（圖／公關提供）

▲桃園市新理想行銷團隊11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧公益園遊會」，邀請紙風車劇團表演。（圖／新裡想行銷團隊提供）


市長鄭文燦也到場致詞指出，桃園現在是全台成長進步最快城市，推動年輕家庭計畫相當成功，生育率更是全國第一，很多年輕人選擇人生第一站落腳桃園，在桃園工作生活、追求人生夢想；目前桃園市針對新生兒提供每胎3萬元、雙胞胎7萬元生育補助，三歲以下幼兒提供每月育兒津貼3千元，若要疫後拚經濟，最好的方法就是結婚、買房、生子與住桃園，選擇桃園不會後悔，因為桃園是一個成長快速上升城市。

新裡想。（圖／公關提供）

▲桃園市新理想行銷團隊11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧公益園遊會」，市長鄭文燦也到場致詞。（圖／新裡想行銷團隊提供）

新理想團隊執行長黃正忠表示，這次公益園遊會與市府共同舉辦，除回饋已購客戶外，更希望為社會盡一份責任與心力，第一次舉辦能如此成功，未來也可能成為常態性活動來舉辦，除捐出百萬元給桃園市社會局照顧弱勢團體外，全天園遊會的收入將全數捐出，希望發揮拋磚引玉的影響力。

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，吸引大批市民參與。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新理想行銷團隊11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧公益園遊會」，吸引大批市民參與。（圖／記者沈繼昌攝）

新理想廣告為回饋已購客，在活動舞台現場大手筆抽出了百萬購屋金，幸運的已購戶都摩拳擦掌等待好運降臨，其中首獎更可獲得百萬購屋金。

新理想行銷團隊以永續傳承為企業理念，深耕桃園並遍布北台灣各地，在北台灣地區房地產市場關注建案銷售，都可看到新理想身影，今年新理想公司跨進30年的新歷程，展望未來除積極邁進之外，更將持續投入公益服務並回饋社會。

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