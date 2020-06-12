桃市捷運綠線坑菓路段13日起圍籬施工　2025年完工銜接機捷A11站

▲桃園捷運綠線大園區GC01標高架段大園區坑菓路延伸機捷A11坑口站工程，明（13日）起將圍籬施工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府捷運工程局指出，捷運綠線GC01標高架段大園區坑菓路延伸至機場捷運A11坑口站工程，明（13）日起將在三民路二段與坑菓路交叉路口開始圍籬架設，未來將分四階段施工，全部工程預計2025年完工可銜接機捷A11坑口站，施工期間路幅將縮減，請用路人減速行駛並配合改道資訊，以確保行車安全。

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▲桃園捷運綠線大園區GC01標高架段坑菓路延伸機捷A11坑口站工程，（13日）起將圍籬施工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市捷運綠線北段高架工程，從蘆竹區中正北路、南崁路、大園三民路二段往北延伸，目前工程已推進至大園區坑菓路段，13日起將進行第一階段圍籬架設與中央分隔島敲除作業，施工期間，車道配置將隨工程需要調整，工程期間路幅將縮減，請用路人依施工速限30公里小心駕駛，或配合改道資訊行駛，建議往大園或桃園市區方向者，可改道至台15線、海山路、南山路、長安路二段、南工路一段行駛；往桃園機場方向者，可利用南青路或國道2號行駛，避開捷運施工路段。

▲桃園捷運綠線高架短主體工程G31至G32站跨越南崁溪工程，將採蝴蝶羽翼展開造型。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據捷運工程局長陳文德表示，綠線高架段主體工程比預定進度要超前，預計1今年7月可完成第一跨橋面版，今年年底完成13跨橋面版，可望於2022年陸續交付機電廠商佈設軌道工程，未來在綠線G31站至G32站跨越南崁溪段，則規劃設計鋼拱景觀特殊橋，採蝴蝶羽翼展開造型，夜間搭配全彩LED燈光，象徵桃園市正在進步蛻變為國際化都市，未來將成為桃園新地標。

▲桃園捷運綠線大園區GC01標高架段大園區坑菓路延伸機捷A11坑口站工程，捷工局提供改道資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，捷運工程局會施工期間會在施工路段周邊與重要路口設置施工告示牌，提醒工區位置與交通改道等資訊，重要路口則委派義交做交通指揮疏導，並透過廣播電台與有線電視跑馬燈宣導改道措施，工區均設置CCTV監視系統監看車流狀況進行滾動式檢討，市民可透過（CMS）道路交通LED看板了解即時改道資訊，或於捷運工程局官網查詢交維資訊。

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