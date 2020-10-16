▲林男因懷疑情敵與女友有不正常關係竟持空氣槍恫嚇。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台中報導

台中市一名林姓男子懷疑乙男與女友有不正常關係，2月竟拿空氣槍朝乙男下巴比劃，並恫嚇「你想怎樣」，讓乙男心生畏懼，而乙男相當機警從林男手上奪下空氣槍並報警處理，台中地院依恐嚇危害安全罪將林男判處拘役25日，得易科罰金，將空氣槍沒收。

判決指出，林男因為懷疑女友與乙男友不正常交友關係，於今年2月11日上午11時許，在台中市從自己外套拿出無殺傷力空氣槍1支，上前向乙男的下巴比畫並恫稱,「你想怎樣」，讓乙男心生畏懼。好險機警的乙男從林男手上奪下空氣槍，林男見狀旋即逃離，警方獲報趕往現場，乙男當場交付空氣槍1支、彈匣1個、鋼珠14顆供警查扣。

法官經審酌，26歲林男只是因為懷疑乙男與自己女友，有不正常交友關係，未能理性溝通解決問題，竟持未具殺傷力空氣槍恐嚇乙男，致使心生畏懼，犯罪動機固然可以理解，只是犯罪目的和手段已超過法律規範，但犯後坦承犯行但未能獲被害人諒解，判處拘役。

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