反毒雄緊！高市毒防局辦特定營業場所人員講習　 設特營防毒網

▲高市毒防局辦特定營業場所人員講習 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導



視聽歌唱、旅館、夜店等是市民朋友休閒娛樂的日常消費場所，高雄市毒防局15日舉辦「特定營業場所從業人員毒品危害防制訓練」，特邀台灣高雄地方檢察署林俊傑主任檢察官為從業人員主講「毒防法令、涉毒案件判斷與場所通報機制」。毒防局長林瑩蓉鼓勵60家參訓業者加入「特營防毒網」，配合政府反毒2.0及333政策(三減、斷毒三流、三降)，期盼公私協力合作，將特定營業場所納入防毒網，營造無毒消費環境，讓民眾安心消費。

▲場所業者代表輪流傳看仿真毒品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

毒咖啡包、毒奶茶包等新興毒品在夜店、KTV及汽車旅館等場所流竄施用，而行政院新世代反毒策略2.0也強調降低新興毒品危害，列管約制涉毒高風險場所。毒防局特別邀請緝毒統合機關高雄地檢署林俊傑主任檢察官為業者講習，讓業者依法遵循，善用通報機制，執行毒防措施。毒防局並鼓勵業者與政府合作，提供場所公播系統、電視牆、LED等協力宣導防毒。

局長林瑩蓉表示，毒防局除依法辦理特定營業場所從業人員毒防訓練、不定期訪查、發動跨局處聯合查察外，今年起更率全國之先對非納管業者進行輔導訪查，鼓勵業者共同配合執行毒防措施；共有205家業者響應支持，超過年度目標數200家；明年規劃持續辦理，期全面強化特定營業場所毒品防制機制。