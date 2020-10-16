洗波霸珍珠！手搖飲菜鳥「一個地獄舉動」全場看傻　網噁：有陰影

▲天兵阿姨洗波霸，真相傻眼了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

對於不少飲料控來說，珍珠是靈魂經典！一名前手搖飲女店員笑稱，曾經遇過一位阿姨來學製作珍珠，依照正常SOP，煮熟後會濾乾再純水清洗，怎料對方「一個地獄舉動」，讓在場同事傻爆眼，甚至令網友開始對吃波霸有陰影，「後來那些珍珠怎麼樣了？」

一名女網友在《Dcard》分享那些年當飲料店員的趣事，當時原PO是工讀生，店裡時常會有加盟店的新人來受訓，經驗豐富的她，看過各種奇葩菜鳥，「每個人剛來都像一張白紙一樣，有很認真學的、沒心工作的、對前輩發脾氣的各種人都有」，其中一位退休阿姨最讓原PO印象深刻。

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「最經典的就是波霸事件！」原PO笑稱，煮熟波霸後，會倒入鏽鋼的漏盆裡，確認汁液濾乾後，會再用RO逆滲透純水洗淨一次。結果隔天讓阿姨獨自作業，原PO卻發現對方直接把波霸往洗手台一倒，現場所有同事看傻，紛紛急問「妳怎麼沒有用漏盆？」

天兵的阿姨下秒拿起洗手台的「濾桶」，一臉疑惑反問「不是用這個濾嗎？」頓時同事們忍不住噗嗤一笑，原PO也笑到母湯，「到底誰敢吃啦...真的很可愛欸！」

文章曝光後，底下網友瞬間崩潰，「我比較想知道後來那些珍珠怎麼樣了」、「免費加料」、「年紀大不代表智慧成正比阿」、「我比較怕的是，這不知道是大姐第幾次煮珍珠，這次有被你們看到丟掉，那之前呢？我感覺已經不是新人不新人，而是有沒有衛生跟常識的部分了」、「笑死～吸收日月精華的波霸」。

▲阿姨直接把波霸到入排水桶裡！（示意圖／記者劉維榛攝）



事後，原PO解釋，當下整鍋波霸直接報廢，並倒入垃圾桶了，「所以各位不需要擔心在這個事件之前的波霸衛生疑慮。」至於阿姨只是記憶比較差，原PO強調，「其實是一個很肯學跟虛心受教的人，常常主動問我們店裡的問題...如果是自己的媽媽在外面工作，我也會希望在她學習的過程，她的同事能有耐心且包容她～」