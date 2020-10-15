酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了



▲林男因拒酒測向警方下跪求情 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為了求饒竟向警察下跪！高雄一名64歲的林姓男子因逆向騎車遭警方攔查，過程中發現他身上飄出淡淡酒氣，警方依法進行酒測，沒想到這時林男竟向員警下跪求情，不過警方不為所動，依然對他實施酒測，雖未超標，但還是針對騎士違規進行開罰。

▲林男因逆向遭警方攔查 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楠梓分局加昌派出所員警15日凌晨1時許，經過楠梓區右昌街路口時，發現一台機車竟逆向行駛，還迎著順向的巡邏警察而來。兩名員警見狀立即上前攔查，並告知逆向行駛的違規事由。過程中員警發現64歲的林姓男子身上發出淡淡酒氣，即要求林姓騎士進行酒測。沒想到林男一聽到要酒測，先是不斷向警察求情，不過員警堅持依法辦理，沒想到他竟開始眼眶泛紅，下一秒更下跪求情，希望警方能放他一馬，不過這招沒用，經過15分鐘後，林男終於接受酒測，但一來一往測了3次，最終數值並未超過法規標準。

▲鬧了一會兒林男接受酒測但未超標。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方表示，林男稍早在附近的卡拉OK飲用一瓶玻璃瓶裝的啤酒，沒想到才離開沒多久就因違規遇到警方攔查。警方呼籲，雖然酒測值沒有超過法定標準，但是這樣的行為如發生事故，仍難逃刑責或相關交通法規，務請民眾酒後不開(騎)車。