男子躲酒駕棄車跳河！　游到河中央「消失水面」...家屬氣告警察

▲男子酒駕棄車逃跑，卻不幸身亡。（圖／翻攝自半島晨報，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇省徐州市一名男子9月15日酒駕，發現前面有交警檢查，當場棄車逃逸，為了躲避追趕跳河，但游到一半就消失了，約4個小時後遺體被打撈上岸。家屬們控訴，交警當天沒有及時施救。

根據「半島晨報」報導，張士松15日晚間和朋友聚餐，喝了一點酒，晚上9時許開車行駛到山水大道世紀橋，遇到檢查棄車逃跑，2名交警緊急追趕，約100公尺後，張男掉入河中。

▲男子遺體打撈上岸處。

張士松的家屬透露，從監視器影片中可見，張士松9時01分落入河中開始游泳，但過了1分鐘後，他逐漸失去力氣，在河中間開始撲通，過了5秒後，他就不再游了，水面也恢復了平靜。

家屬控訴，在這過程中，交警始終用手電筒照著張士松，但卻沒有任何救援動作。直到晚間10時22分救援船才下水，到10時31分才正式開始搜救行動，這時離張士松落水已過了約1個半小時，直到隔天凌晨12時57分把遺體打撈上岸。

張士松的小兒子指出，當天母親最先趕到現場，自己在約20分鐘後（22時左右）趕到。現場有多名交警，但無論家屬怎麼請求，均無人搜救。張士松的小女兒則說，當晚試圖與現場的交警對話，但對方只說，不知道。

事發後第三天，派出所宣讀了此事的調查結果，對於事情的經過，張小姐及家人，以及涉事的交警大隊均表示認可，但張小姐氣憤的是，涉事交警大隊的一名大隊長仍舊堅稱「正當執法」。張女士及家人委託律師以過失致人死亡罪和玩忽職守罪控告現場民警和後續出警人員。