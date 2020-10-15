全班驚呆！美術老師當學生面...三度偷拍女家長「微笑曲線」

▲桃園市范姓美術老師今年7月間在補習班教室內，三度貼近學生媽媽裙底偷拍挨告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園某補習班擔任美術老師的范姓男子，今年7月間教導學生上書法課，趁學生媽媽關心小孩寫毛筆字時，居然三度藉機貼近並以手機偷拍裙底大腿與內褲等隱私部位，被學生媽媽察覺提告，桃檢依妨害秘密罪嫌起訴；桃園地院法官審結依妨害秘密罪判處2月有期徒刑，可易科罰金，可上訴。

檢警調查，30歲的范姓男子在桃園市楊梅區某美術補習班擔任美術老師，今年7月22日下午2時許，學生媽媽陪同小孩上書法課，范男見其專心指導小孩寫毛筆，在50分鐘內竟三度藉機貼近學生媽媽，以手機偷拍裙底風光。

學生媽媽察覺范男三度刻意靠近，直覺動作詭異，眼角瞄到有手機在裙底晃動，懷疑自己被偷拍而上前質問，並要求范男打開手機照片檔，當場看到12張偷拍到大腿、內褲等隱私部位照片，氣得打電話給楊梅警分局提告；范男偵訊時坦承犯行，辯稱一時意亂情迷，警方根據查扣手機照片證據移送桃檢偵辦，桃檢偵訊後依妨害秘密罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌范男偵訊時坦承犯行且無前科，但范男未能與受害學生媽媽達成和解與賠償，以取得被害人之原諒，衡酌本案范男身為美術教師，不顧教師使命係傳授學生專業知識與技能，反在教學少年過程中，趁機對學生家長以竊錄被害人身體隱私部位，不僅侵害其個人隱私，更對學生身心健全發展產生負面影響，自無宣告緩刑之必要，審結依妨害秘密罪判處2月有期徒刑，得易科罰金，本案可上訴。

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