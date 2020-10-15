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Pixel 5今在台灣大獨家開賣　申辦指定方案還可0元帶走Nest Audio

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▲▼台灣大總經理林之晨（左）、Google硬體副總裁彭昱鈞（右）。（圖／記者余弦妙攝）

▲台灣大總經理林之晨（左）、Google硬體副總裁彭昱鈞（右）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣大哥大今（15）日指出，與獨家合作銷售Google 首款5G手機Pixel 5與新款智慧音箱Nest Audio，今日已全通路開賣。台灣大指出，推出申辦1,599指定專案，享多重優惠與台灣大內容服務，還能免費帶走市價新台幣3,180元的Nest Audio。

台灣大指出，根據調查結果顯示，5G用戶確實更偏好數位內容，25-44歲的青壯族群為主力，愛追劇、也愛聽原聲帶 (OST)、享受無損音質的聆聽體驗，追求高畫質的觀影感受，選擇觀看4K影音的比例，比起非5G的用戶還高出一倍。

另外，比起非5G用戶男女五五波的分布，男性的5G用戶明顯比女性更常使用數位內容；隨著去年台灣大推廣智慧音箱進入家戶，用戶聽歌的曲數強勁成長30%，代表智慧音箱已將「聽音樂」從行動裝置延伸進入到智慧家庭裡。

台灣大總經理林之晨今出席開賣活動時指出，很高興再度與Google共同開賣Pixel新機，不僅是將酷炫科技新品呈現在台灣用戶面前，也代表著台灣大與Google持續合作夥伴關係一起跨入5G新紀元。目前台灣大致力協助台灣家戶升級智慧家庭( Smarter Home )，Google Nest智慧音箱系列就是絕佳應用起點，搭配台灣大全方位的線上影音平台與生活資訊服務，實現美好的未來生活模式，消費者「只要出一張嘴」，就能來場音樂饗宴、調度遙控多樣智慧裝置。

另外，今日開賣活動現場，Google硬體副總裁彭昱鈞也出席並表示，感謝台灣大再度成為Google實體通路銷售夥伴，協力推廣各項Google在台硬體團隊高度參與研發的硬體產品。台灣在我們的全球硬體事業中扮演核心的角色，Google也相當重視台灣硬體團隊對於市場的敏銳度與堅強的研發實力，不論是4G或5G時代，我們都會以使用者體驗為優先考量，整合AI、軟體與硬體技術，在產品開發上不斷突破。未來我們也會延續承諾，持續為台灣市場帶來更多不同的硬體產品。

台灣大表示，即日起購買Pixel 5新機搭配台灣大5G專案，綁約48個月，月付1,399元，享0元購機(空機價新台幣18,990元)超值優惠，11/30前申辦指定資費購機的早鳥消費者，享獨家首購禮，包括Google Nest Mini 與 TP-Link迷你Wi-Fi智慧插座Tapo P100；官網上申辦5G 999以上資費購機並加購配件，再送 momo幣1,000元，另外，於直營門市購買配件商品，也有同筆消費每滿千折百等優惠(最高折抵300元)。達人手工包膜服務，同享單筆料號滿折百促銷活動 (不含代貼螢幕保護貼)。台灣大也預告，Pixel 4a 5G 版將於11月19日正式開賣。
 

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