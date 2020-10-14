蘇貞昌跟風iPhone 12　呼籲節水、防登革熱吊出潘孟安太平洋藍

▲蘇貞昌14日利用「iphone發表會哏」向民眾宣導節約用水及預防登革熱。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者蘇晏男／台北報導

蘋果14日凌晨發表iphone 12後，掀起全球果粉熱議，行政院長蘇貞昌臉書下午也搭上這股話題炫風，利用「iphone發表會哏」，向民眾宣導節約用水及防範登革熱。PO文一出，不少政府單位臉書小編紛紛留言，屏東縣長潘孟安更貼出一款「太平洋藍」要供大家參考。

蘇貞昌指出，北部地區連日降雨，雖然讓水庫稍有進帳，卻開始出現登革熱病例；至於北部以外的集水區，因為今年沒有颱風襲台，水情還是讓政府非常擔心，因此桃竹苗台中等區域，14日起將開始夜間減壓供水，桃竹苗部分灌溉區二期稻作已停止供灌，並儘速從優補償農民。

蘇貞昌上傳的圖片除印有「iWater 愛Water 顧水情，正流行。」也推出兩種款式，其中一個是iWater Pro，象徵水情吃緊、節約用水，另一個則是桌布放有輪胎的iWater，其標語寫著「慎防病蚊、巡導清刷」。

「I DO Care！」蘇貞昌也提醒，請民眾留意居家週邊會積水的鍋碗瓢盆廢輪胎，落實巡倒清刷，別讓病媒蚊孳生，並請大家支援省水，節約用水。

對於蘇貞昌跟上時事的文宣，吸引屏東縣長潘孟安跟政府單位留言。潘孟安表示，「屏東也有太平洋藍！！這一款我自己也有留，給大家參考看看！」而衛福部、經濟部也分別回應，「落實巡倒清刷，別讓病媒蚊孳生」及「有政府 齊省水」。

另外，有網友也表示，「有創意」、「小編是不是想換潮到出水的手機」、「文宣質感超好，還以為是3C發表會」、「院長～小編暗示要加薪換手機」。

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