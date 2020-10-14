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反指蘇揆「阻人民知的權利」　鄭麗文：國民黨不擋美豬是失職

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新聞節目中心／綜合報導

立法院本週續戰萊豬議題，國民黨立法院黨團昨再度佔領議場發言台、備詢台杯葛議事，要求行政院長蘇貞昌先道歉、再報告；蘇則反指國民黨團「阻斷國人知的權利」。對此，國民黨立委鄭麗文今在ETtoday《雲端最前線》中痛批，政府突襲全民、出爾反爾，不該道歉嗎？且身為稱職的在野黨，「若今天國民黨不擋，是失職、放水！」

鄭麗文指出，過去農委會主委陳吉仲稱美豬「打死都要擋下來」，如今政府態度180度大轉變，「難道不需要說明嗎？」阻斷國人知的權利，其實就是蘇貞昌跟蔡英文政府。

鄭麗文進一步說，若萊豬像這些官員所說，如此安全、完全沒疑慮，也符合國際標準，「那為什麼國內不准用？為什麼台豬不准用？」政府前後矛盾，「這中間難道沒有很多問題嗎？難道不需要把關嗎？」她強調，作為稱職的在野黨，「這是民主機制、民主監督裡天經地義的天職」，若國民黨今天不擋，才是失職、放水。

▲▼國民黨立委鄭麗文,民進黨立委劉世芳。（圖／翻攝雲端最前線）

民進黨立委劉世芳直言「希望國民黨團不要只是為刷存在感」，原本9月22日邀請邀請蘇貞昌施政報告，現在已經延了，又被杯葛，「各位可以看到，因為國民黨團做了一隻很漂亮的豬在那邊，如果沒有充分利用也不好！」

話鋒一轉，劉世芳質疑，國民黨團的理由很奇怪，要總統蔡英文謙卑、蘇貞昌道歉、陳吉仲下台，「請問一下，蔡總統、蘇貞昌、陳吉仲到底是什麼事情違反他們政策上，或違反他們的初衷，需要下台、道歉、謙卑嗎？」

劉世芳也呼籲，國民黨團總召林為洲、黨主席江啟臣一再強調國民黨是個理性政黨，就請回去看一看朝野協商說好的部分，若國民黨沒按說好的議事進行走、一再杯葛，會讓人家覺得國民黨從此不再理性問政，也如蘇貞昌講的「阻斷國人知的權利」。

▲▼國民黨立委鄭麗文,民進黨立委劉世芳。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，近期康軒爆發「吹哨者」風波，引發各界關注「揭弊者保護法案」立法進度。鄭麗文強調，現在立法院正進行預算審查，自己前幾天還關心這項法案的進度，而相關單位稱已送到行政院，待政院通過後就會送至立法院審查，「所以我們都有在Push」。

劉世芳則說，事實上行政院先前有提出揭弊者保護法草案，並送至立法院審查，但在司法法制委員會審查結束、要送朝野協商時，受限於時間、屆期不連續，最後功虧一簣，如今必須重新提出；這次立法院也有鄭麗文、綠委吳玉琴等人的版本，若預算審查能夠加速，我們也很希望能盡快排審。

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