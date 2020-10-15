阿姨沒趕上氣壞！　衝路中間「肉身擋公車」...最後司機賠錢

▲女子用肉身擋公車。（圖／翻攝自時間視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

遼寧瀋陽馬路上近日出現一個驚險畫面，只見一名女子擋在公車前方，就算車輛往前移動，她也以肉身持續抵抗，雙方就此僵持不下。事後公車司機被處罰，要賠償1000元人民幣（約4200元新台幣），引起外界熱議。

根據時間視頻報導，目擊者表示，女子在車站時沒搭上車，認為司機故意沒等她就開走，就趁著紅綠燈時走在斑馬線上，直接攔截公車，才出現了肉身擋車的情節。影片中可見，女子貼在公車前方，就算公車往前移動，她還用力頂住不走。

瀋陽安運公交公司的周小姐表示，這位當事人是從前車下車，要轉乘事發公車，但當時司機已經正常進站走了，她就追上前去非要上車，司機才把車挪了幾下，之後看人沒有要讓開的意思，就只好報警了。

周小姐也透露，雙方都有問題，乘客不應該擋車，但司機也不應該移動車子，這樣的處理也有過激之處，目前已把司機調職，同時司機賠償女子約4200元新台幣。

但這樣的做法引起了爭議，一派網友認為，「肆意攔截公共交通工具，都夠治安處罰了，竟然還掙了一千塊錢」、「司機下次遇到這樣的情況直接報警吧……別再衝動行事了，還賠付1000，太倒楣了……另外，這乘客就沒有任何處罰麼？那她以後會不會效仿」；也有另一派網友認為司機確實有問題「司機再有理也違法了 吊銷執照吧 涉刑事問題了」。