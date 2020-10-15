3星座「幸福都演的」內心超怕寂寞！天蠍毒舌＝可以關心我一下嗎

▲你也是表面表現得很幸福，事實上內心卻孤獨到炸裂的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有些人嘴上說著自己過得幸福洋溢，事實上是裝堅強、內心超怕寂寞嗎？星座專家《亞提米斯》指出，有些星座會在另一半面前展現出「我過得很好」「你沒空陪我我能體諒」「你先忙沒關係」，但心裡卻時常感覺談戀愛比單身還寂寞，想要人陪卻礙於面子或其他原因說不出口。他也統整出屬於這類型的前3名。

亞提米斯說，太陽還有金星星座若落在以下3星座的網友，就屬於「很需要人陪，但又不願意說出口的」，快看你上榜了嗎：

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第3名：天蠍座

天蠍表現出「我真的過得很好、另一半對我超好，感情很幸福！」回到家後一個人卻感覺寂寞難耐。他/她們期待著伴侶更多關心與照顧，但礙於面子嘴巴超硬、在感情上不想成為弱勢，表現出自己「要求對方」的感覺，因此會轉由扳著一張臭臉挑對方毛病、找麻煩，甚至用毒舌諷刺，只是希望能得到你的注意與關心，句句難聽的話都暗藏著「快來陪我」的意思。

天蠍有時還會用吃醋的方式，表達有多喜歡你，但有時候誤會也就此產生，如果你真的不理他/她，或覺得他/她煩，天蠍可是容易受傷的。耗盡全身力量在談戀愛的天蠍，只希望搏得你的注意，但有時手段太激烈，反而讓伴侶越離愈遠，尤其當另一半搞不清楚時，建議還是放下武裝，用溫柔態度表達會比較好。

第2名：處女座

處女座認為愛得死去活來的愛才稱得上完美，若和另一半感情不好，就會開始說反話、自怨自艾或是碎碎念，這是他/她刷存在感的作法，只希望你把眼光放在他/她身上，給予更多愛。追求完美主義的處女座，就連談戀愛也希望能拿滿分，即便每段感情中都有磨合期，也要在眾人面前表現幸福洋溢的模樣，豈料內心非常容易感覺寂寞。

一旦另一半忘了給予處女座們回饋和回應，會讓他/她感到很挫折，甚至神經質懷疑你愛上別人，開始質疑自己，陸續出現莫名的疑問，間接逼瘋自己。回歸源頭這麼努力表現到完美境界，就是希望你能越來越愛他/她。因此當倆人進入平淡期，身為伴侶的你就該適時的溝通，表現出「他/她在你心中是最好的」，若持續不溝通就會不斷扣分，直到發現他/她的反應變得詭異，就是很嚴重的感情警訊。

第1名：巨蟹座

平時都是巨蟹關心、照顧別人比較多，且大家想法都是「巨蟹應該也能把自己照顧得很好」，但事實相反，他/她在感情中特別需要另一半給予的回饋和照顧。巨蟹天性害羞，認為伴侶愛他/她應該主動付出愛與關懷，但並非人人都懂這種內心小劇場，有時可能放在心裡醞釀很久，對方還是不知道。因此時常可發現他/她愁著一張憂鬱臉，還故作堅強說自己很幸福，只是不希望家人朋友擔心。

一心為別人著想的心態，最後受傷最重、沒有得到愛的都是巨蟹自己，又不願要求另一半「你能多愛我一點嗎？」通常這句話要等到談分手或是已經分手才說得出口。別以為巨蟹一輩子都在照顧人，事實上他/她最需要的是你的照顧，沒有得到回饋內心感到淒涼與寂寞，不要求你做到100分情人，只要有50%回饋就很滿足，讓他/她感覺到你有付出心意就很快樂，只是在感情中巨蟹難以跨出第一步做出要求。