血淚指控「婆婆殺了我」輕生　苦命媳臉書、文章全被刪了

▲張女個人臉書原本作為紀念帳號使用，但是近期該帳號已經「被消失」了（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市張姓女子今年8月疑似因婆媳問題，在臉書寫下「我的婆婆殺了我」為題的文章後，走上絕路。事件發生至今已經近3個月，有網友發現張女的個人帳號已經被刪除，張女家人決定建立一個紀念粉絲團，除希望可以保留死者的回憶外，也希望未來不要再有類似事件發生。

臉書粉絲團「波蘿日報 POLONEWS」14日在臉書表示，張小姐今年8月8日在Facebook透露與婆家相處的心聲後選擇輕生，消息曝光後引發網友激憤，甚至不斷轉貼文章，希望更多人重視這一起悲劇。

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粉絲團透露，張小姐個人臉書原本作為紀念帳號使用，但是近期該帳號已經「被消失」了，原本保留帳號是希望有更多人能知道這件事，希望大家都能多關心身邊的親朋好友，說不定一句問候就能減少一件憾事發生，因此張小姐的家人決定成立紀念粉絲團，「讓我們可以一直記得她。」

▲張小姐的家人決定成立粉絲團紀念，「讓我們可以一直記得她。」。（圖／翻攝自臉書）

張女8月在臉書寫下「我的婆婆殺了我，嫁來的幾年，每天過得膽顫心驚，我還是太天真，以為自己能變正常」、「天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了」、「三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你」、「夠了，我連想正常點活著都不行，謝謝指教，我不在就好了。」

她接著寫，「對不起，親愛的老公和兒子，媽媽還是很愛你們，只是我已經沒力氣再走下去了，不用原諒我，我只是個懦弱的人，偉大的婆婆，你的業造成這樣的結果」、「親愛的朋友，認識大家很好，讓我渡過一段正常的愉快時光，讓我曾經有力氣逃離痛苦的地獄，只是我自己又走進了新的地獄，然後無法再改變了。早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了。」

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