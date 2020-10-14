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砸「高雄喬事茶行」遭打斷雙手　帶頭小弟自稱：自己找人懲罰自己！

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傳出砸酒店茶行的帶頭小弟遭動私刑，警方公布照片，顯示蘇男身體完好，並未受傷，但外界質疑為何本人不出面，加上照片沒有日期，真實性令人存疑。（圖／翻攝畫面）

▲傳出砸酒店茶行的帶頭小弟遭動私刑，警方公布照片，顯示蘇男身體完好，並未受傷，但外界質疑為何本人不出面，加上照片沒有日期，真實性令人存疑。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

上個月29日，高雄市三民區知名的「九如茶行」和苓雅區的「凱薩帝苑酒店」相繼被砸，涉嫌砸毀酒店及茶行的蘇男等人被移送地檢署，蘇男交保後，即被人帶走禁錮，並動私刑，經本刊獨家揭露後，引起社會關注。

警方今天對此召開記者會回應，指當天警方接獲情資，地檢署外有不明人士徘徊，高雄市警方顧慮安全，對被告蘇男實施戒護，並護送蘇男由蘇妻接回，過程平和、平安，警方並出示一張照片，顯示蘇男透過友人傳近照報平安，但警方也坦言，還未與蘇男取得聯繫。

但警方在今（14）日下午五5點左右，又發出新聞稿表示，已與蘇男取得聯繫，蘇男自稱，對於自己在酒後的行為相當自責，也對引發的紛亂狀況相當不安，「所以在酒後及衝動之下，叫朋友拿球棒來，要求朋友將自己打傷，以示對整起事件負責！」

蘇男還強調，打完後沒有送醫就診，更沒有網路上流傳的遍體鱗傷照片，亦無謠傳雙手被棒打至粉碎性骨折的情事。而且因打傷蘇男的行為是蘇男自己要求，所以蘇男也不會對動手的朋友提出傷害告訴。

高雄酒店茶行遭砸主嫌遭打斷雙手　帶頭小弟向警方自稱「自己找人懲罰自己」

▲警方14日召開記者會表示蘇男沒有被打傷，但下午5 點又改口說是蘇男砸店深感懊悔，找人教訓自己的說法。（圖／翻攝畫面）

此新聞稿一出引人匪夷所思，知情人士透露，這很明顯就是被交代要自己扛，「哪有可能找人把自己綑綁起來，再拿球棒把自己打傷？再拍照片流傳出去？這完全不合常理！」

而警方稍早回應說蘇男沒有受傷，也沒有就醫紀錄，如今又傳出新聞稿，表示是蘇男自己打傷自己，外界認為前後矛盾，說法不一，蘇男到底有沒有被人教訓，還是被家法伺候，恐怕只有他自己出面才能釐清所有疑慮。

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