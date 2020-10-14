iPhone 12矽膠殼8色可選　網友敲碗「說好的皮套呢」

▲iPhone12系列色彩繽紛的保護殼配件。（圖／攝自蘋果官網）

記者吳佳穎／台北報導

蘋果今(14)日凌晨發布iPhone 12和iPhone 12 Pro後，在Apple線上商店也推出了一系列新的保護殼和卡套錢包等配件，都能支持援iPhone‌ 12的MagSafe功能。保護殼顏色款式已經可在官網上見到，有8色可選，另也有透明殼選擇，但由於蘋果發布會時有提到皮套，目前還沒看見，因此不少網友表示：「說好的皮革套呢?」

蘋果今發布的MagSafe磁吸充電功能，讓新的保護殼系列可以「自動扣上」iPhone‌ 12和‌iPhone 12 Pro‌的背面，操作起來極為簡便，充電配件也式同樣扣上就能執行高達15W充電。

不管是iPhone 12和iPhone 12 Pro，或是iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini都可搭配MagSafe矽膠殼或透明殼，矽膠殼顏色選擇非常多，有梅李色、深海軍藍色、金橘色，賽普勒斯綠色，粉橘、白色，黑色，以及紅色，共8色可選，價格為新台幣1490元(49美元)。不過從台灣這邊的蘋果官網看，保護殼等配件尚無法購買，外界猜測可能會與‌iPhone12各系列的‌預訂日同步開放。

這次還有一款令人注目的小配件發表，就是帶有MagSafe功能的iPhone皮革卡套(錢包)，售價為新台幣1790元(59美元)，色彩有波羅的海藍、加州罌粟色(黃)，馬鞍棕色和黑色可選，能讓使用者放置信用卡等在‌iPhone‌ 12的背面，現在也還未開放購買。

而最基本的MagSafe充電器價格為新台幣1190元(39美元)，另外，雖然蘋果今天還發布了MagSafe Duo充電器，可同時充電iPhone‌ 12和Apple Watch，但目前未在Apple.com上看到。

由於蘋果在發布會上表示，iPhone 12 Pro產品線將有皮革套，但現在還沒瞧見蹤影。不少網友頗為在意，紛紛留言「皮套呢?」，另外也有人擔心卡套錢包會讓裡面的信用卡消磁。