專門向歐洲「出口」詐騙成員　全台最大話務手訓練基地被抄

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科今年1月8日與歐洲蒙特內哥羅警方在蒙國首都波多里察共同執行三處電信詐欺機房搜索，總計查獲92名台灣籍犯嫌，成功遣返押解92名犯嫌返台歸案後，刑事局國際刑警科積極溯源，4月在台中緝獲機房金主陳姓主嫌、並於9月、10月陸續收網逮捕在台負責招募、訓練詐騙機房話務手的曾姓、呂姓、林姓主嫌。

▲國際刑警偕除暴特勤隊出動重火力攻堅詐騙集團，並起出部分槍械零件。（圖／記者張君豪翻攝）





▲國際刑警偕除暴特勤隊出動重火力攻堅詐騙集團，並起出部分槍械零件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科表示，經持續追提，鎖定提供系統商集團幹部曾姓男子（42歲），警方過濾蒙特內哥羅機房成員背景，發現多名機房成員來自新竹縣竹東芎林地區，發現呂（31歲）、林（28歲）2名男子以「竹東公司」為名對外招攬想快速賺錢的年輕人，以每個月3-5萬元底薪代價聘僱成為詐騙集團話務機房成員。

警方查出，該公司根本就是北台灣輸出歐洲詐騙集團、最大的話務機手人力訓練基地，以蒙國詐欺機房案為例，該案高達一半的詐騙話務手，都是該集團招募訓練。

警方發現曾男等3名詐騙集團訓練基地主持人，在陳姓金主於台中沙鹿落網後，刻意規避警方查緝，不斷變更手機門號，且進出公司都在凌晨，經過長期蒐證才確認犯罪集團作息。

更誇張的是，該詐騙集團熟稔歐盟各國及蒙地內哥羅對台簽證相關法規，蒙國開放台灣人可以持護照入境免簽證90天，台灣護照對其他歐盟國家則可享「免申根簽證」入境90天，該集團利用歐洲各國對台灣護照的優惠禮遇，讓詐騙集團成員流竄，並順勢成立詐騙機房、藉此撥打詐騙電話詐騙大陸民眾。

刑事局國際刑警科分別在今年9月2日及10月12日發動2波搜索行動，拘提該詐騙「緝狐專案」對象曾、呂、林男等3人到案，查扣保時捷、賓士豪華休旅車2輛、手機10支、平板電腦1臺、現金新臺幣17萬元、黃金項鍊1條、鑽戒1枚、詐欺文件1批、k他命1小包、K盤1個、槍枝零組件2組、監視器主機1台等證物。

呂、林到案後向警方坦承訓練詐騙機房成員並輸出歐洲，但曾男落網裝傻全盤否認犯案，警訊後依違反詐騙、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌將3人移送台中地檢署，曾、呂兩名主嫌遭法院裁定羈押禁見，林男則裁定5萬元交保候傳。

【其他新聞】



►快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查 警逮「竹聯寶和會」施俊吉

►快訊／館長槍手Face ID被高手攻破！竹聯幫要角遭逮 傳收1千萬行兇

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡



·修護力強大

