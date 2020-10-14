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幾乎沒亮點！3C達人曝iPhone 12「3殘酷真相」：等13再換

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▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12 Pro、homepod，。（圖／取自蘋果直播）

▲3C部落客建議想換機的使用者可以再忍忍。（圖／取自蘋果直播）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果今（14日）凌晨推出iPhone 12系列，造成許多討論，不過3C部落客ifans 林小旭直言，這次發表會「真的沒有亮點！」對於想換機的人，他誠摯建議，如果不急著換最好先忍一下，「等明年5G更普及之後，再考慮入手iPhone 13 吧！」

林小旭提出3種不急著買入iPhone 12的理由，首先是5G基地台不普及，手上有5G，可能面臨找不到5G基地台的囧境；再者，除了 5G，iPhone 12的其它進步幅度很少；最後，以前iPhone 4曾出現「天線門事件」，第一款5G難保不會出事，仍要等更多時間證明。

林小旭認為，目前5G基地台不多，為了購買iPhone 12還要辦1399元的費率，實在不划算，「等明年5G 基地台多一點時，你花的1399資費才有價值，再買iPhone 13都還不嫌晚！」

唯一比較有亮點的地方在於iPhone 12 mini以及iPhone 12在台灣的售價。林小旭指出，iPhone 12 mini擁有5.4英吋的大螢幕，尺寸卻比以往iPhone更小，還搭載頂級A14晶片，對於喜歡小手機的用戶，可說是一大福音。

但該入手嗎？林小旭表示「個人建議等明年！」因為iPhone 12、iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 的改變真的很少，大都是以往規格再向上提升，但功能方面沒太大驚奇。他建議，能撐的人，撐到明年買iPhone 13，等明年5G 更普及、規格與功能再進化，以及5G初代機的Bug修正後再買，「今年真的不急著買，明年剛好。」

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