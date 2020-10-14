iPhone 12 更高頻 5G 僅支援美國　天線移到機身側邊新切口

▲蘋果表示，更高頻的 mmWave 5G 僅在美國支援。（圖／記者洪聖壹攝）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今（14）日的發表會中，公司將重點放在介紹 iPhone 12 系列與更快的 5G 網路。遺憾的是，蘋果官網站證實，對高頻 mmWave 的支援僅限於在美國銷售的型號，包括與 Verizon 的新 5G 超寬頻網路的兼容性。

mmWave 是一組 5G 頻率，在短距離內能有超快速度，最適合密集城市地區；相較之下，低於 6GHz 的 5G 通常比 mmWave 慢，但優點是它的訊號能傳得更遠，能提供郊區、農村和一些偏遠地區的服務。通常低於 6GHz 的 5G 部署起來較容易，但速度卻遠不及 mmWave 5G，在大多數提供 5G 的國家地區中，低於 6GHz 的 5G 更為普遍。

美國銷售的所有 iPhone 12 型號都支援 5G mmWave，而在所有其他國家和地區銷售的 iPhone 12 機型僅限於 6GHz 以下的 5G 頻率。

蘋果表示，iPhone 12 機型比其他任何手機支援更多的 5G 頻率，這些設備可以在必要時自動調整為 LTE 以節省電池壽命。iPhone 12 能在網路上實現千兆下載速率和 200 Mb / sec 的上傳速率，由於該 5G 在低頻範圍內運作，因此天線結構經過重新設計，構建在 iPhone 12 側邊的新切口。

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的預購日期是 10 月 16 日晚上 8 點，並於 10 月 23 日正式上市；而 5.4 吋的 iPhone 12 mini 和 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 則要等到 11 月 6 日才能開始預購，並於 11 月 13 日正式上市。