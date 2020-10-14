孫鵬陪兒出庭「分頭離開」　律師：安佐在美寄宿家庭沒爸才買槍

記者羅志華／台北報導

孫安佐14日因製造槍枝未遂案出庭，律師仍強調孫安佐在美犯案，美國不罰的罪台灣無審判權，並提到孫安佐案發時年僅17歲，是個剛到美國的小留學生，再加上寄宿家庭裡只有媽媽「沒有爸爸」，與孫安佐的期待有落差，才會上網買槍枝零件，孫鵬、狄鶯相當後悔「所託非人」，而孫安佐的父親孫鵬今日也出席旁聽，離去時未多作表示，與兒子分頭離開。

▲律師嘆孫安佐小小年紀到美國，寄宿家庭沒爸爸、期望落差下才買槍，父親孫鵬在後全程旁聽。（圖／記者林敬旻攝）

孫安佐委任律師表示，美國憲法允許人民擁槍，不能以台灣的槍枝規範看待，且在美國製造、持有槍枝，如果只是自己用、沒拿去賣的話，並不需要執照，與在台需經主管機關大不相同，而孫安佐買來的零件，根本是不同牌，他也沒有加工組裝的所需的技術及工具，美國法律將「製造」及「組裝」分別認定，台灣檢方也不該擴大認定，依「製造」槍枝未遂起訴孫安佐。

檢察官表示，罪刑名稱在各國用字不同，應看當事人的行為是否受罰，而不是去找美國有沒有「這條罪」，孫安佐從買零件、組槍、恐嚇一連串行為都受到處罰，顯見美國法律認定就是有罪，且美國起訴孫安佐持有槍枝、恐嚇，等同持有犯罪工具，後來是因認罪協商，才撤回部分告訴

另外，美國警方事後將孫安佐的零件組裝，表示槍枝組出來是「可操作」，檢方認為，孫安佐的行為已是製造槍枝的前置作業，但因美國沒提供槍枝組成後的殺傷力測試報告，才會以對孫安佐比較有利的「未遂」來起訴，本案將於11月4日續審。

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