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還在家打怪等面試嗎？　台南就業中心7場徵才面試等您來！

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▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心於10月辦理7場次徵才活動，計30家廠商，提供約650個工作職缺，歡迎來面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心於10月辦理7場次徵才活動，計30家廠商，提供約650個工作職缺，歡迎來面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助求職人快速找到工作，提高面試機會，勞動部雲嘉南分署台南就業中心於10月辦理7場次徵才活動，計30家廠商，提供約650個工作職缺，活動日期分別於10月14日、15日、22日、23日、26日、29日。

活動內容、地點及時間如下，歡迎找工作的朋友快把握現場面試機會：台灣海底撈火鍋持續在台南拓點！繼台南Focus店之後，籌備台南第2家店，並在10月每週四（10月15、22、29日）下午在台南就業中心（台南市東區衛民街19號3樓會議室）辦理人才召募活動。該公司非常用心，辦理面試前說明會，使求職人更瞭解實際工作現況，當天提供約40個工作機會，欲前往面試的朋友，務必於下午2時前入場，逾時不開放進場。2時後至4時即進行說明會及面試等程序。樂於從事餐飲業的朋友，請提早安排並準時入場。

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心於10月辦理7場次徵才活動，計30家廠商，提供約650個工作職缺，歡迎來面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10月14日（星期三）上午9時20分至11時，期美科技股份有限公司於佳里區六里聯合活動中心（台南市佳里區東寧里佳東路327巷20號、信義國小旁）徵才，提供90個工作機會。

10月14日（星期三）下午2時至4時，於歸仁區仁壽宮（台南市歸仁區文化街二段16號）辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」廠商聯合徵才活動，當天邀請廈興國際、立匯工業、仲偉企業、雷音電子、創贏企業、微細科技、隆晟鋁業、大大電子、大亞電線電纜、品元國際、台南紡織等11家廠商；提供作業員、技術員、組立人員、司機、業務助理、作帳員、財會人員、會計、業務、產品開發、繪圖、生管、品管檢驗、焊接、沖壓、塑膠射出、理貨、倉管、現場主管、儲備幹部、工務助手、電機、機械、化工、廠務等職缺，共計250個工作機會。

10月23日（星期五）上午9時30分至12時，於北區大豐里活動中心(台南市北區武聖路315號)辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」廠商聯合徵才活動，預計16家廠商，提供250個以上工作機會。

10月26日（星期一）上午9時30分至11時，奇美食品股份有限公司於仁德廠區內（台南市仁德區機場路1008號、台南機場對面）徵才，提供20個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任提醒求職人，現場面試通常會直接與公司主管有面對面的機會，主觀印象佔很重的比率，當天面試，務必搭配合宜穿著，言談要溫和誠懇，態度必須謙虛有禮，保持親切的笑容，並簡述自己的經驗專長對所應徵工作可為公司帶來何等價值談起，以增加公司主管的印象。另面試前的準備功課不可少，例如瞭解公司產品、未來發展前景等，事前搜尋並瞭解，依應徵職務的不同製作客制化履歷攜帶至面試現場，並利用時間模擬問題練習回答，增加錄取的機會。

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