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她下午拜月老「晚上就顯靈」斷開噁男　網一看籤詩驚呼：超準！

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▲台中樂成宮。（圖／翻攝自財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟臉書）

▲台中樂成宮。（圖／翻攝自財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟臉書）

記者劉亭／綜合報導

月老不但會指引正緣，也會切斷孽緣。一名女網友表示，近日陪朋友去台中樂成宮拜月老，因為和男友感情不穩定、多次分合，也向月老求籤，沒想到下午剛問完，晚上就靈驗，讓她直呼是永生難忘的經驗。

女網友於「DCARD」發文，詢問月老這個男友是不是正緣，馬上得到否定的陰杯；接著連續問月老2個問題「要放棄這段感情嗎」、「可以求一隻籤嗎」，都得到了聖杯。

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在抽到的籤中寫道，「姻緣天註定，你要誠心接受，不要總是看不清事實，硬是要把事情搞得如此的複雜，心亂如麻的結果只會耽誤你自己的好事，如果經過改變，並沒有比原本來得好的話，那麼就該考慮趕緊回頭，因為唯有如此，問題方可迎刃而解」。

而當天晚上因為看錯約會時間，女網友難得到男友家中，在使用對方電腦時LINE不斷跳出訊息，因此第一次打開聊天室，一看才發現男友多次嫖妓，還有很多露骨對話，讓她氣得當天就分手。她之後突然驚覺，冥冥之中月老在幫忙，才讓她發覺真相。

看了這段故事之後，許多網友紛紛留言，「好靈驗！籤上面還寫不要看不清事實」、「月老好強啊啊啊啊」、「好靈 想去拜了」、「月老斬爛桃花也是很效率的，之前抽到也是很直白寫著叫我不要留戀的籤詩，晚上就遇到事情分手了，我是拜龍山寺~」、「恭喜離開渣男」。

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