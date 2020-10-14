蘋果發表會2新品又缺席！悄下架第3方耳機鋪路　消息人士曝AirTag上市時機

▲iPhone12問世。（圖／翻攝自蘋果官網）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果在台灣時間14日凌晨1點舉行第2次秋季發表會，除了iPhone12系列手機、Home Pod mini外，先前也備受外界期待的AirPods Studio耳罩式耳機、AirTag藍牙小型追蹤器都未在發表會亮相，還得繼續等待。

根據彭博社報導，蘋果官網近日下架了BOSE、羅技以及Sonos的喇叭和耳機，這些都是AirPods Studio和HomePod的競爭對手，目前官網與直營店僅銷售Beats的第三方產品，這舉動很可能是為了自家產品鋪路。

▲蘋果官網下架第三方產品。（圖／翻攝自蘋果官網）



▲AirTag。（圖／PhoneArena）



這次發表會邀請函主視覺有外環設計，被推測和AirTag追蹤設備有關，雖然未如預期在今日亮相，但常在推特上發出蘋果消息的爆料客Jon prosser透露，明年3月AirTag才會上市。

▲爆料客透露AirTag上市時間點。（圖／翻攝自推特／Jon prosser）



蘋果今日發表會以HomePod mini打頭陣，有太空灰與白色，售價99美元（台幣3,000元），遠低於過去HomePod售價299美元，開放11月6日開始預購，11月16日出貨，每人限購2台，台灣蘋果灣官網預購、發貨日期尚未顯示。

▼HomePod mini價格親民。（圖／Apple）

