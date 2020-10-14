　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果發表會2新品又缺席！悄下架第3方耳機鋪路　消息人士曝AirTag上市時機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▼蘋果iPhone 12 Pro，。（圖／取自蘋果）

▲iPhone12問世。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果在台灣時間14日凌晨1點舉行第2次秋季發表會，除了iPhone12系列手機、Home Pod mini外，先前也備受外界期待的AirPods Studio耳罩式耳機、AirTag藍牙小型追蹤器都未在發表會亮相，還得繼續等待。

根據彭博社報導，蘋果官網近日下架了BOSE、羅技以及Sonos的喇叭和耳機，這些都是AirPods Studio和HomePod的競爭對手，目前官網與直營店僅銷售Beats的第三方產品，這舉動很可能是為了自家產品鋪路。

▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果官網下架第三方產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲AirTag。（圖／PhoneArena）

▲AirTag。（圖／PhoneArena）

這次發表會邀請函主視覺有外環設計，被推測和AirTag追蹤設備有關，雖然未如預期在今日亮相，但常在推特上發出蘋果消息的爆料客Jon prosser透露，明年3月AirTag才會上市。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲爆料客透露AirTag上市時間點。（圖／翻攝自推特／Jon prosser）

蘋果今日發表會以HomePod mini打頭陣，有太空灰與白色，售價99美元（台幣3,000元），遠低於過去HomePod售價299美元，開放11月6日開始預購，11月16日出貨，每人限購2台，台灣蘋果灣官網預購、發貨日期尚未顯示。

▼HomePod mini價格親民。（圖／Apple）

▲HomePod mini。（圖／Apple）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件！蘋果
「坐牢綠委」爆祕戀！小20歲白美輕熟女曝光　72小時愛相隨直
《黑澀會》洪詩熱戀女神收割機！　「車內親密照」後座調情全被拍
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12升級5G「售價不漲反降」　盒裝少2大配件！蘋果理由曝

蘋果發表會2新品又缺席！悄下架第3方耳機鋪路　消息人士曝AirTag上市時機

影／iPhone 12台灣週五開放預購　全系列售價曝光！23900元起

影／iPhone 12報到！7大亮點一次看　最低只要23900元

影／史上最強大「iPhone 12」問世！　全系列規格、上市資訊大統整

快訊／蘋果推MagSafe　iPhone12背面不只充電還吸錢包

快訊／iPhone 12全系列售價一圖看懂　最低2萬3900元起

快訊／蘋果發布超強A14仿生晶片　手機也可玩《英雄聯盟》

影／iPhone 12、Pro、mini 與12 Pro Max週五開放預購！台灣售價公開

iPhone 12 Pro囂張土豪金、太平洋藍美爆　史上最大螢幕只要33900

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

iPhone 12升級5G「售價不漲反降」　盒裝少2大配件！蘋果理由曝

蘋果發表會2新品又缺席！悄下架第3方耳機鋪路　消息人士曝AirTag上市時機

影／iPhone 12台灣週五開放預購　全系列售價曝光！23900元起

影／iPhone 12報到！7大亮點一次看　最低只要23900元

影／史上最強大「iPhone 12」問世！　全系列規格、上市資訊大統整

快訊／蘋果推MagSafe　iPhone12背面不只充電還吸錢包

快訊／iPhone 12全系列售價一圖看懂　最低2萬3900元起

快訊／蘋果發布超強A14仿生晶片　手機也可玩《英雄聯盟》

影／iPhone 12、Pro、mini 與12 Pro Max週五開放預購！台灣售價公開

iPhone 12 Pro囂張土豪金、太平洋藍美爆　史上最大螢幕只要33900

好市多掛「喪氣維尼」低頭微笑！一票網被嚇瘋：上吊還賤價喔

洋基11年冠軍荒！老闆向球迷道歉　挺布恩繼續執教

台股小跌26點！蘋果發表會市場未驚艷　蘋概股表現冷淡

股匯不同調！新台幣開盤貶值2分後　強彈逾2角至28.665元

星巴克六款純色保溫瓶美爆！日妞搶翻細緻啞光「胚布」色質感噴發

中印第七輪軍長會談　陸稱雙方同意「不讓分歧上升爭端」

上班沿路哼歌、喝蔓越莓汁　滑板大叔溜到公司「賺進57萬元」

複製1964年？今年「16個颱風路徑圖」曝光　全閃過台灣

疫情衝擊！全球院線龍頭AMC警告：不讓觀眾進戲院　資金捱不過年底

瘋電影／剪刀手愛德華　漂亮的外型不代表有善良內心

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

3C家電熱門新聞

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全到齊

即／iPhone 12最便宜699美元入手

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

蘋果發表會「0時差搶看」　網址都在這

快訊／iPhone 12全系列售價一圖看懂　最低2萬3900元起

即／iPhone 12台灣確定首波發售！

iPhone 12 mini！　全球最小、最驚豔的 5G 手機登場

快訊／iPhone 12真的來了！　台灣本周五即可預購、10／23出貨

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

iPhone 12報到！7大亮點一次看

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面