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週五開放預購！iPhone12四大機型細節比較一次看　「mini」23900元輕鬆入手

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▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12系列今日凌晨發表。（圖／記者洪聖壹攝）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果今（14）日進行秋季第2次發表會，iPhone12系列手機終於問世，台灣定價從23900元起至頂規48400元不等，在規格及售價間有不少選擇空間。

iPhone12台灣定價以Mini系列64GB 23900元為最低，重回小尺寸及容易入門的價格引起不少人目光，iPhone12Pro Max頂級規格512GB則要價48400元，比mini貴2倍以上。

▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12推出五種顏色。（圖／記者洪聖壹攝）

iPhone12搭載最新A14仿生晶片與5G網路晶片，採用iPhone 4和5時期更加銳利、方正的設計，「太平洋藍」新色不讓果粉失望，但可惜的是Touch ID沒有回歸。

▼蘋果iPhone 12 Pro，。（圖／取自蘋果）

▲iPhone 12 Pro外觀設計更加方正時髦。（圖／取自蘋果）

根據台灣蘋果官網上顯示，iPhone12與iPhone 12 Pro將在10月16日開始預購，10月23日開始出貨；而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則是在11月6日開始預購，11月13日開始出貨。

▼iPhone12 四大機型規格比較。（圖表／記者崔子柔製）

▲▼iPhone12。（圖表／記者崔子柔製）

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