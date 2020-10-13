昔使用復巴今成捐贈者　翁仁伻、翁玫郁兄妹行善願捐贈「顯英號」

▲桃園翁姓家族捐復康巴士「顯英號」讓愛傳出去。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

昔日是復康巴士的使用者，今日成復康巴士的捐贈者。桃園平鎮區市民翁仁伻、翁玫郁兄妹，13日以父母親翁廷顯、翁秀英名字的最後一個字，捐贈名為「顯英號」的1輛得利卡復康巴士，給桃園市政府，由鄭文燦市長代表受贈。

▲▼桃園翁姓家族捐復康巴士「顯英號」讓愛傳出去。（圖／社會局提供）

翁玫郁表示，因父親翁廷顯年邁加上患有慢性病及需要洗腎，時常陪伴父親到醫院看診，3年前開始預訂復康巴士，感受到復康巴士的便利，也實際減輕家屬許多的照顧壓力，雖然父親已離開了人世，但翁玫郁暗自發願，省吃儉用有朝一日要捐贈復康巴士給市府。

翁玫郁的善願經大哥翁仁伻獲悉並響應，共同紀念已逝的父親遺愛人間與感念母親辛勞，以父母的名義捐贈「顯英號」復康巴士，希望為社會帶來許多便利，發揮更大的功能幫助到更多的家庭。

桃園市社會局表示，高齡化的現今，復康巴士乘客使用量逐年提高，面臨增車投入及舊車汰換等車輛需求，亟需新車投入營運，希望更多的企業及民眾能夠一起響應，投入復康巴士捐贈行列，目前復康巴士車輛數已達180輛，社會局持續掌握乘客使用情形，調整車輛配置與車班安排，運用公益彩券盈餘分配基金挹注，乘車訂車成功率逐年提升。

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