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台灣漫畫家勇奪「京都國際漫畫獎」最大獎！　Gene感動回應

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▲▼京都國際漫畫獎 台灣漫畫家Gene奪最大獎。（圖／翻攝medibang）

文／中央社

台灣漫畫家Gene的作品參加日本京都國際漫畫獎比賽，榮獲最大獎及插畫單元冠軍。另外，台灣漫畫家LawRen新彥、插畫家綠子及KUN這次也獲得獎項。

本屆京都國際漫畫獎活動有台灣、日本、中國、美國等87個國家及地區共1621項作品參賽，得獎名單昨天揭曉，台灣漫畫家Gene的作品「稻草人的守護者」勇奪本屆京都國際漫畫獎大獎，是比賽最大獎，獎金10萬日圓。Gene也以作品「慶典路上」在插畫單元獲得優秀獎（冠軍），獎金5萬日圓。

Gene透過越洋通訊表示，很開心這一次可以獲得京都國際漫畫大賞的比賽大賞及優秀賞，接獲消息時真的感覺像是在作夢，很感謝評審肯定還有親友們的祝福，接下來會繼續努力創作，再帶來新的作品跟大家分享。

台灣漫畫家LawRen新彥的作品「劍之所指」在漫畫單元入賞（得獎），相當於佳作。台灣插畫家綠子以作品「夢幻」、台灣插畫家KUN以作品「夏日」雙雙在插畫單元入賞。

比賽大獎是從所有報名參賽作品當中選出。設有漫畫、插畫、電腦合成動漫這3個單元，分別設有優秀賞、準優秀賞及入賞這幾個獎項。此外，設有評審特別獎。

頒獎典禮預定11月21日在京都舉行，但若是疫情嚴重，可能取消或改為線上方式舉行。

京都國際漫畫獎是京都市國際動漫節委託日本映像產業振興機構主辦的國際漫畫獎項，目的在於創造各國漫畫家出道的機會。日本許多出版社都很重視京都國際漫畫獎得獎者作品，從中發掘明日之星。

自2015年舉辦以來，台灣漫畫家銀甫、常勝、ANTENNA牛魚皆曾榮獲大獎。ANTENNA牛魚在得獎後，作品獲賞識，在日本小學館漫畫雜誌hibana（火花）上連載。

文化部駐日本文化中心表示，漫畫在IP內容產業扮演關鍵性角色，許多賣座的電影及文學作品就是改編自漫畫。為積極協助台灣的漫畫拓展日本市場，今年首次邀請台灣漫畫家左萱，結合年度計畫主軸繪製摺頁，成功讓駐外文化單位年度計畫摺頁成為在日本行銷台灣漫畫文化及漫畫家的工具。

文化部駐日本文化中心11月將與文化內容策進院合作，於東京舉辦台灣原創漫畫日本推廣系列活動，將台灣漫畫家及作品介紹給日本。

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