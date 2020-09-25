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吉卜力罕見開放劇照有指標性！動畫教授看迷因圖「2關鍵優點」

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▲▼屏東參戰「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」。（圖／翻攝自屏東縣長潘孟安臉書）

▲網路掀起「吉卜力大喜利大賽」，日前屏東也參戰。（圖／翻攝自屏東縣長潘孟安臉書）

記者林育綾／台北報導

日本「吉卜力工作室」日前在官網釋出了8個作品的官方動畫電影劇照，總共400張，引發網路上掀起了「第一屆吉卜力大喜利大賽」，各種迷因圖和梗圖瘋傳！南藝大動畫研究所助理教授羅禾淋分享，過去吉卜力在版權方面非常嚴格，也因此「它的開放可說是跨出很大的一步，非常具有指標性」，不僅讓觀眾再次回味相關作品，對吉卜力會帶來好處外，也促成民間跨域的衍伸創意。

▲▼吉卜力工作室管理人鈴木敏夫在官網上親筆簽名寫下「在常識的範圍內，請自由使用吧」（圖／翻攝吉卜力官網）

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▲吉卜力工作室管理人鈴木敏夫在官網上親筆簽名寫下「在常識的範圍內，請自由使用吧」。（圖／翻攝吉卜力官網）

吉卜力工作室釋出《神隱少女》、《崖上的波妞》等8部宮崎駿經典動畫劇照，工作室管理人鈴木敏夫在官網上親筆簽名寫下「在常識的範圍內，請自由使用吧」，也因此促成推特展開「第一屆吉卜力大喜利大賽」，這股熱潮也從日本延燒到台灣，各種創意梗圖、迷因圖瘋狂洗版。

▲▼吉卜力梗圖。（圖／野生動物急救站授權提供）

▲▼吉卜力梗圖。（圖／野生動物急救站授權提供）

▲▼吉卜力梗圖。（圖／野生動物急救站授權提供）

南藝大「動畫藝術與影像美學研究所」助理教授羅禾淋接受《ETtoday新聞雲》訪問時分享，有另一個領域人士提過，「版權其實某程度會壓抑想像力的開創」。他也說，從前吉卜力在版權方面的控管非常嚴格，並沒有太多特殊合作，更鮮少改編成舞台劇或其他形式作品，就算有，那可能是因為吉卜力動畫去改編其他作品。也因此，「這個象徵著傳統體制、嚴格版權的代表都開放了，雖然僅限非商業使用，但已經是跨出很大的一步，這樣的開放具有某程度的指標性」。

對於網友將吉卜力動畫劇照改編成各種「迷因圖」，羅禾淋也表示非常樂觀看待，他提到，迷因文化在不同時代，其實有不同的樣貌，也有分為優勢與劣勢，而如果強勢文化這樣做就會變優勢。

他認為「吉卜力大喜利大賽」其實有兩個優點，第一個是由於吉卜力工作室已經有一陣子沒推出新作品了，據悉宮崎駿在明後年會上映新作，開放劇照且在網路造成流行後，透過這個行動也能促成觀眾回味作品，對吉卜力一定有幫助

而對一般大眾來說，像這股熱潮從日本延燒到台灣，有不少公家機關的小編也發揮創意，拿來作為政令宣導或形象塑造，這也有助於成為官方與民間的橋樑，也是一種跨域的展現

▲▼羅禾琳策展「滲透次元壁-台日漫畫美學當代藝術特展」將於國立台灣美術館展出。（圖／文化部、國美館提供）

▲羅禾琳（左一）策展「滲透次元壁-台日漫畫美學當代藝術特展」於國立台灣美術館展出。（圖／文化部、國美館提供）

羅禾淋近來策展「滲透次元壁—台日漫畫美學當代藝術特展」，即日起至12月6日在國立台灣美術館展出，是首度將漫畫引進美術館展覽的先驅，透過網路發展後的漫畫與社群現象，探究台日動漫文化所產生的交集，同時分析台灣漫畫原生化的發展，並思索台漫未來的可能性。

▲▼羅禾琳策展「滲透次元壁-台日漫畫美學當代藝術特展」將於國立台灣美術館展出。（圖／文化部、國美館提供）

▲此次展覽特別挑選日本知名科技藝術家八谷和彥的作品，並在展場展出他所設計的飛行器。（圖／文化部、國美館提供）

他舉例，此次展覽特別挑選一位日本知名科技藝術家八谷和彥的作品，八谷和彥就是看了宮崎駿的《風之谷》之後深受感動，花了13年研發製作出動畫中的「飛行器」，並且曾在北海道實際試飛成功！這個有名的例子，就代表著「漫畫或動畫提供的已經不只是本身的內容，還能影響到不同領域的創作者，帶來的創作影響力是擴散的」。

影／八谷和彥研發飛行器試飛：

羅禾淋期望透過展覽，讓更多人理解到，漫畫已經不再是當年家長、老師會反對的「不良讀物」，也不只是藝術，甚至能夠改變社會。例如有許多作品其實是以漫畫為媒介，傳遞改變台灣社會、帶來正向的力量，像是左萱的《神之鄉》也翻轉大眾對桃園大溪廟會文化的印象，甚至被改編成影視作品，期望這檔展覽能夠讓更多人對動漫改觀。

「滲透次元壁—台日漫畫美學當代藝術特展」資訊
展出時程：2020年9月26日至12月6日
展出地點：國立台灣美術館 數位藝術方舟

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關鍵字：

吉卜力迷因圖漫畫羅禾淋

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