沒水了！57年來第一次汛期無颱風　桃竹苗中14日一階段限水

▲經濟部表示，14日起桃竹苗地區水情燈號轉為「黃燈」，實施離峰時段減壓供水。（圖／苗栗縣水利處網站）

記者黃孟珍／苗栗報導

台灣自1964年來，今年創下第一次汛期沒有颱風侵台的紀錄，全台水庫水情嚴重吃緊，不僅全部跌破5成，其中曾文水庫、石門水庫更剩不到4成；經濟部也表示，苗栗地區水情稍緊，自10月14日起調整水情燈號為減壓供水的黃燈。仍請全國民眾響應政府號召，一起節約用水。

苗栗縣水利處表示，全台水情吃緊，桃竹苗中14日起調整水情燈號為減壓供水的黃燈。仍請全國民眾響應政府號召，一起節約用水，確保旱情對民眾生活之影響降至最低。同時請科學園區及工業園區持續加強自主節水5％，農業部門則持續以加強灌溉管理節水。

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水利處指出，14日將開始實施一階段限水的夜間減壓供水，時間從深夜11點到隔天清晨5點；即日起，為因應水情需要，苗栗縣政府所轄水資源回收中心免費提供回收水供給需求者。水資源回收中心設有苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區（北岸）及明德水庫特定區南岸4處水資源回收中心，皆設有回收水再利用設施供民眾及機關使用。

水利處也提醒，水資源回收中心平均每日可提供約2983噸回收水量，苗栗地區605噸、竹南頭份2350噸、明德水庫特定區（北岸）20噸及明德水庫特定區（南岸）8噸，可利用於非與身體接觸的用水上，作為植栽澆灌、道路清洗、灑水抑刷揚塵等回收水再利用可落實節水抗旱行動，並符合環保效益。

下水道科表示，有需求者請於1個工作日前向各水資中心申請，並填報申請表，申請方式以書面傳真為主，申請內容包含申請用途、使用區域、取用方式及取用水量等，以利水資中心登記、造冊管理，各水資中心聯繫電話，苗栗地區037-264962；竹南頭份037-468950分機222；明德水庫特定區北岸037-250082；明德水庫特定區南岸037-64962。

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