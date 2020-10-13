盤子王4ni！師傅通水管「以呎計費」收2萬　他傻眼：通18層地獄嗎

▲廚房排水孔阻塞，水電師傅「以呎計費」通完喊2萬。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書表示，他家日前因為水管塞住，爸媽決定請師傅到家維修，不料師傅通完後說「通水管一呎400元」、「總共19200元」讓他聽了超級傻眼，「我知道該給人假日費、技術費用，但這是不是有點扯」。其他網友看了也驚訝說「是通到地府還是18層地獄」、「可以巷口通到巷尾了。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他們家日前廚房排水孔塞住，爸媽決定請水電師傅到家維修，結果當天晚上就聽見爸爸抱怨「通水管一呎要400」、「竟然要收19200」等，他們家往上有3層樓、往下則到B2，原本以為是從3樓通到B2，不料家人也不確定實際數據。

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▲原PO日前才在網路看見別人被坑的經驗，沒想到不久後家裡就發生同樣的事情。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO無奈說，「我知道該給人的假日費用，技術費用要給，只是這次是不是有點扯，這個月是要吃土了」、「有人被收6000就一堆人喊盤子，今天這筆應該是清朝的盤子」。他也解釋，「很多人都說先報價，再看要不要做，但水管沒下去我怎麼知道長度，水管一旦下去了，我能說太貴不要用嗎，最後也只能用了。」

其他網友看了紛紛驚訝說，「根本就亂喊，黑心」、「我家2樓通1樓2000，照原PO這樣收，也只要8000吧」、「通到地府還是18層地獄」、「我家以前叫師傅，都是1500包通的」、「你這不是盤子了，你這是浴缸了」、「我家上次通浴室水管，三樓到一樓才2000元，你這真的太盤了。」