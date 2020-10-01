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獨／武界壩4死究責！資深配線師打臉台電：絕緣不良不可能開啟馬達

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記者陳豐德／新北報導

台中武界壩電動閘門9月13日凌晨無遇警開啟，造成4死意外，台電初判原因是「傳輸電纜絕緣不良」造成誤啟動，但聽在專業水電工程師傅耳中卻如天方夜譚，有25年工程經驗的王祥州表示「負責水壩升降的『自動控制電動機正反轉』這系統，不會有絕緣導致開啟或關閉的可能，只會導致短路燒毀！」業界皆認為台電的調查報告只是虛應了事，呼籲檢方應該聘請第三方專業人員來徹查。

▲▼有25年水電配線經驗的王祥州打臉武界壩4死台電的初判說法。（圖／記者陳豐德攝）

▲有25年水電配線經驗的王祥州打臉武界壩4死台電的初判說法。（圖／記者陳豐德攝）

陞州水電工程老闆王祥州表示，武界壩的閘門馬達開關設計應為「電動機正反轉附瞬時停電保護控制電路」，這種設計被廣泛使用，除了電動水閘門系統之外，大家最常見的「電梯」也是同樣的設計，使用單一顆馬達的正反轉來控制上升或下降。

大型水壩跟一般施做工程的電動馬達有無差異？王祥州指出其實設計跟原理都一樣，只是差在設備大小，以及設備需要的電流、電壓跟線徑大小會不同。由於此類馬達設計同時是室內配線乙級、工業配線丙級的必考題目，所以有相關技術背景的人都不陌生，在台電對外說初步研判原因有可能是「傳輸電纜絕緣不良」造成誤啟動後，業界異口同聲直說「不可能！」

南投檢方調查，13日凌晨4時12分武界壩6號閘門發生異常開啟，亮燈9分鐘，至4時21分低水位警報響起，值班的蘇姓人員才發覺，又過了7分鐘，到4時28分閘門才開始關閉，這中間等於已經經過了16分鐘才開始應變，直到4時43分才完全關上，期間放水時間長達31分鐘。

▼當線路短路、過載時故障燈亮起。（圖／翻攝YT-Vincent Chen）

▲▼當線路短路、過載時故障燈亮起。（圖／翻攝YT-Vincent Chen）

王祥州分析，如果是真如台電所說的「傳輸電纜絕緣不良」，是會造成線路短路燒毀，之後是無法動作的。依照該馬達設計，若傳輸電纜絕緣不良，也就是兩條線路靠在一起，慢慢導致感電，若是不同相位感電的就會導致燒毀，之後就無法操作，若是控制盤出現短路情形，此時值班人員在控制室裡面可能會聞到線路燒焦異味；以上情形，值班人員沒有多做操作控制的話也不會啟動馬達。

「線路這種東西它不會有絕緣不良，導致馬達開啟或關閉的可能，只要有線路絕緣不良，不管是配電盤或是主電源系統都會導致線路燒毀！」在台電對外聲稱初判原因後，王祥州及業內友人都不太相信，他語帶保留地說，「覺得台電原因不是查的很清楚，之後需要再找專業人士協助查驗。」

台電強調，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，全案交由檢警進一步調查釐清。

南投地檢署13日帶回當時在值班的蘇姓職員與負責閘門維修的徐姓課長，訊後將蘇姓職員以涉嫌過失致死10萬元交保。主任檢察官吳錦龍14日表示，蘇姓人員在發覺閘門故障及後續通報，乃至示警環節都有明顯疏失，因此以10萬元交保。

▼武界壩的開關設計為「電動機正反轉附瞬時停電保護控制電路」。（圖／民眾提供）

▲▼武界壩的開關設計為「電動機正反轉附瞬時停電保護控制電路」。（圖／民眾提供）

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