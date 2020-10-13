全球知名安永集團驚爆內鬼！資深經理帶槍跳槽　檢調3路搜索約談

▲安永集團諮詢服務公司控告前資深經理，涉嫌偷公司資料跳槽新東家遭約談。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

全球知名安永會計集團台灣區關係公司「安永諮詢服務」，爆發疑似內鬼帶槍跳槽案，安永林姓前資深經理涉嫌在2年前離職時，從公司雲端系統下載包含「客戶資源整合系統計畫專案」等上千筆檔案資料，計畫專案價值上千萬元，憤而提告，台北地檢署13日指揮調查局兵分3路搜索，並依涉嫌違反《營業秘密法》約談林男到案。

安永是總部位於英國倫敦的世界4大會計師事務所之一，集團提供服務除了會計審計，還有稅務、交易、以及諮詢及法律服務，其中諮詢服務公司提供客戶觀點整合，依客戶需求導入相關流程。

檢調獲報，林男在安永諮詢服務任職約5年，2018年9月間離職，到競爭對手公司工作，沒多久，安永諮詢就察覺林男在離職前，從公司雲端系統下載上千筆檔案，其中包含了包括「客戶資源整合系統計畫專案」。

這項價值上千萬元的計畫專案，可結合客戶資料，配合客戶需求導入資訊環境及流程，協助客戶設定參數設定，幫客戶整合尋求最大經濟效益。安永諮詢在2019年2月間提出告訴後，檢調追查認為應與林男任職的新公司無關，屬於個人行為，13日由檢察官陳照世指揮調查局台北市調處，兵分3路，搜索林男住處以及辦公室，並約談林男以及相關證人到案釐清。

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