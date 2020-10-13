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郵寄投票出包！5萬人收錯誤選票　美舉辦「可信大選」能力受考驗

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▲▼美國郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲5萬名俄亥俄州哥倫布市選民收到錯誤選票。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統大選時程逼近，郵寄選票卻疑慮仍多。俄亥俄州及紐約州有數以萬計選票上印著謬誤的候選人名字或選民姓名，賓夕法尼亞州廢棄大量選票，還有許多關於計票的訴訟案。

距離11月3日大選投票日僅有3週，由於今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）攪局，郵寄選票需求量暴增，考驗美國成功舉辦一場可信的大選的能力。

總統川普說，郵寄投票利於舞弊，還預告會質疑計票結果。媒體日前報導，印有錯誤候選人姓名的選票已寄給5萬名俄亥俄州哥倫布市（Columbus）居民，川普即推文表示：「失控了。一場作弊的選舉！！！」俄亥俄州對川普的連任之路來說，是不可或缺的一州。

但選舉分析專家認為，雖然媒體大肆報導這樣的案例，選舉程序目前還是順利進行。美國企業研究所（AEI）政治分析家柯沙（Kevin Kosar）說：「一路上會有執行上的疏失。好消息是，出現這些錯誤，但很快就察覺。」

佛羅里達大學（University of Florida）的「美國選舉計畫」（US Elections Project）表示，今年迄今，選務機關已經或即將寄發近7500萬張郵寄選票，比2016年大選的3300萬張還多出一倍不只。

但印製、寄送選票的疏失和延誤，或像賓州那樣不當處理選票的案例，還有選民收到不只一張選票的相關報導，都讓郵寄選票的整體構想遭受抨擊。

今年初，總統候選人提名初選的前車之鑑佐證了這類疑慮，尤其是紐約州和威斯康辛州的案例。在這兩州，數以萬計選民不是沒收到選票、就是收到時已來不及投票；此外，郵政單位在數以千計選票上漏蓋郵戳，因此無法確定這些選票是在截止期限前寄出。

「全國在家投票研究所」（National Vote At Home Institute）執行長麥克雷諾茲（Amber McReynolds）說，媒體和社群媒體爆出一些案例，但這種狀況「並不普遍」，「現在是2020年了，大家都高度敏感」。

▲▼美國郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）

但恐怕投票日仍會出現一些問題，麥克雷諾茲表示，3個可能決定選戰勝負的關鍵搖擺州，包括威斯康辛州、賓州及密西根州，未預留足夠時間開放投票、驗證選票及計算數以百萬計的郵寄選票。

柯沙則擔心，可能會出現數以百計關於計票方式及其他選舉程序的訴訟案。

法新社指出，民調結果顯示，民主黨支持者比共和黨支持者更有可能採取郵寄投票方式，因此共和黨試圖施加限制。

在賓州，兩黨爭取法庭裁定，當選民使用規定以外的信封，是否應算廢票；在南卡羅來納州，共和黨的律師成功爭取到法庭裁定，信封上須有見證人及選民的簽名。

不被承認有效的選票也可能會是個大問題。例如2000年大選，共和黨籍前總統布希（George W. Bush）和民主黨籍候選人高爾（Al Gore）在佛州僅有537票之差，兩造訴請司法裁決，後來最高法院擋下大規模重新計票，否則可能有數以千計原本算是廢票的選票被重新計入。

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