美超過730萬人已投完總統大選　搖擺州選民超愛「缺席投票」

超過730萬人已經投下美國總統大選的選票,且大多數來自競爭最激烈的搖擺州,其中有430萬張票是12個被看好預測將會是競爭激烈的地區,代表11月的大選結果有一半已經提前底定,接下的選舉活動已不會影響到這些選票,包括舉辦於22日的總統辯論會。

根據《CNN》的報導,依照之前的全國民調顯示,儘管共和黨選民仍傾向於在大選日當天投票,但有許多民眾礙於新冠疫情,希望能夠用郵寄投票的方式進行選舉,即行所謂的「缺席投票」(absent ballot),但也有許多民眾擔心自己的選票會趕不上大選日所設的期限。

賓州作為總統大選的重要搖擺州,但州內的郵政系統並不能「匹配」龐大的選民需求,因此還特地規定,選民最晚可以在選前一周申請郵寄投票,但仍遭郵政局打臉,並不能保證會案時將所有選票送到選民家中。

愛荷華州是提前投票人數最多的其中一州,州務卿保佩特(Paul Pate)在推特上表示,「已經有超過70萬名愛荷華選民要求『缺席投票』,較2016年的693,000的記錄還要高。

