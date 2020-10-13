嗆小燈泡媽「還有2個可砍」...台北女庭上求饒沒用！判決結果出爐

記者林昱萱／台北報導

時代力量不分區立委「小燈泡媽媽」王婉諭，日前遭王姓婦人謾罵，稱「還有兩個小孩可以被砍」，引發社會嘩然，而雖然王婦坦承犯行，並於庭上求饒，但由於雙方未達成和解，因此士林地院日前作出判決，依法判王婦3月徒刑，得易科罰金。

▲涉嫌辱罵小燈泡母親的王姓婦人被依法判刑。（圖／記者張君豪翻攝）

判決指出，王婦1月11日因不滿總統、立委選舉結果，竟然就在臉書上貼載抱怨貼文，而更誇張的是，她還在留言處表示，「沒關係！牠還有兩個可以砍！」以此加害王婉瑜子女生命、身體之事恐嚇王婉瑜。

▲小燈泡媽媽王婉諭遭恐嚇。（圖／記者黃彥傑攝）

王婉瑜決定提告後，王婦隨即表達歉意並表示，「真的很抱歉，我沒有那個意思、沒有想傷害任何人」而對於她的道歉，王婉瑜則表示，「我們能接受道歉，並理解對方所說，是在情緒激動下產生的不理性言論，但同時必須讓社會大眾知道，言論自由不該無限上綱，甚至，也應該要為不法的言論，負起責任，由於此案為公訴罪，並非我們一方能撤銷告訴，後續的法律程序，仍須由檢調司法處理。」

此外，王婦於庭上坦承犯行，自稱目前依靠丈夫的退休金作為生活費，而法官認為，王婦已有悔悟，且並無任何前科，但至今卻仍未與王婉瑜達成和解，且其行為可能會引起他人之仿效，因此依犯恐嚇危害安全罪，判王婦有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。