川普曾來夢中相見！美鋼鐵川粉得知偶像染疫　難過到「心死」

▲忠實支持者沮喪到心臟病發而死的當天，川普表示自己已經痊癒了。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於2日自爆染疫，外界依其一度血氧濃度過低推測可能到達「重病程度」，但10天後，白宮醫師康利（Sean Conley）表示總統已經康復，也不具傳染性，而川普也再踏上競選行程。然而這消息對印第安那州的男性川粉克瑞斯納（Bussa Krishna）而言為時已晚，他日前聽聞總統確診消息，難過到「心死」，家人將擇期安葬。

路透社報導，克瑞斯納4年多以前見到川普來到他的夢中，他當時就已經宣示自己對這位共和黨總統的忠誠，而在川普感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）以後，他便在個人臉書上傳一段影片。畫面中他聲淚俱下，祈求老天爺讓他的偶像能夠早日康復。

克瑞斯納為美洲原住民，根據他的好友、村莊的村長高德（Venkat Goud）指出，得知川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診後，克瑞斯納心情非常沮喪。他說克瑞斯納這幾年一直費盡心思想要與心目中的偶像見面，今年2月川普來到印地安納州時，克瑞斯納也想盡辦法要與總統說上話，但一切都沒有發生。

一生只能遙望心中崇高偶像的克瑞斯納，不幸在上周日（11日）心臟病發猝死。就在同一天，《福斯新聞》播出與川普的訪談，總統說他已經痊癒了，搞不好還一輩子對冠狀病毒免疫；隔日，白宮醫師康利正式證實，川普再篩檢結果呈現陰性，體內病毒含量已降至不具傳染力的程度。

當地警員拉夫帕提（Raghupathi）表示，偶像染疫的消息傳出時，克瑞斯納剛好離開村莊去見他的雙親， 「他是在那裡因為心臟病發過世的」。