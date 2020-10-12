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家門前有怪人！她報警後認出兒子「大學摯友」　2男抱頭痛哭

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▲黃姓男子意識中想找大學摯友，卻只能無奈蹲坐對方家門前，所幸大同警分局女警馬美莊在場協助雙方溝通，助兩人圓滿重逢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓男子意識中想找大學摯友，卻只能無奈蹲坐對方家門前，所幸延平派出所女警馬美莊在場協助雙方溝通，助兩人圓滿重逢。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

9月26日北市大同警分局延平派出所警員馬美莊中午12時37分接獲報案，民眾反映有可疑人士在住家樓下蹲坐一個早上，馬員隨即趕往現場查看。警方發現該男蹲坐在該處無法言語，只能發出語意不明的聲音，但該男卻一直用手指指向蔡女，住戶懷疑該男子疑為精障人士，結果報案人蔡女這才發現黃姓男子居然是自己兒子大學最好的朋友；昔日的陽光男孩卻變成街友邋遢模樣。

▲黃姓男子意識中想找大學摯友，卻只能無奈蹲坐對方家門前，所幸大同警分局女警馬美莊在場協助雙方溝通，助兩人圓滿重逢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓男子日前北上找大學摯友，所幸大同警分局女警馬美莊在場協助雙方溝通，助兩人圓滿重逢。（圖／記者張君豪翻攝）

大同警方表示：女警在在查證過程中，黃男雖不能發言，但情緒激動頻頻手指蔡女住處，馬員懷疑該男認識該戶，蔡女起初堅稱不認識，但仔細端詳後突然大叫黃男姓名並說：「你不是我兒子大學的最好朋友？你這麼變這樣？你認不認識蔡媽媽，你是來找我兒子的嗎？」

黃男聽到對方親切問候後當場嚎啕大哭，蔡女激動趕緊聯絡給兒子返家。蔡男返回家中看到老同學黃男，兩人不發一言緊抱痛哭，久久不能平息；警方訪查後，發現黃男大學時期家中發生變故搬到高雄、精神因此遭受打擊，雖然知己蔡男多次與黃男聯繫，甚至南下高雄找人，但黃男均避不見面。

時間一久蔡男雖心中有遺憾，還是正常過日子，沒想到時隔10多年會以這種方式見面，蔡男向警方表示：黃男以前陽光帥氣，女人緣相當好，多年再見面卻人事全非，雖然對好友處境感到哀傷，但能見到摯友仍非常開心、所幸女警馬美莊耐心在場協調溝通，才讓相隔南北兩地的摯友能圓滿見面。

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