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李孟居「自白」：被鄉長騙去　枋寮鄉長陳亞麟：大陸文攻武嚇技倆

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▲屏東縣枋寮鄉長陳亞麟及枋寮鄉公所外觀 。（圖／取自枋寮鄉公所臉書及Google）

▲屏東縣枋寮鄉長陳亞麟（右）參加石斑魚活動 。（圖／取自枋寮鄉公所臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉長陳亞麟11日晚遭央視指控是「騙」枋寮鄉顧問李孟居到香港、轉入大陸蒐集情資被逮，陳亞麟12日否認指控；他表示，他與李孟居受印尼國際商會邀請到印尼參加會議，李孟居本約他要從香港轉機，他因鄉長身分，入境香港要向陸委會報備，緩不濟急，他就從吉隆坡機場轉機，無關香港反送中活動。

枋寮鄉長陳亞麟表示，他與李孟居是10多年的朋友，李孟居留學美國紐約，英語能力相當強，為行銷枋寮國際能見度，才邀請擔任枋寮鄉公所顧問。

2019年8月，他與李孟居獲印尼國際商會邀請到印尼參加一項國際會議，出發前，李孟居問他要不要從香港轉機？他以他是鄉長身分，出入中港澳地區必須事先向陸委會報備，要多花時間，沒有必要，因此直接搭機到吉隆坡再轉機到開會地點，李孟昭就自行搭機到香港轉機。不料卻被大陸逮捕。

針對李孟居在央視的「自白」說法，陳鄉長說，「這是大陸持續對台持續進行文攻武嚇的一貫技倆」；他反問「既然李孟居是被『騙』去的，更證明李孟昭是無辜的，大陸應該趕快放李孟居回台」。

針對李孟居人被拘留在大陸的看法，陳鄉長說，李孟居的家人希望低調，「尊重家屬想法」，一切配合陸委會作為。

枋寮鄉民代表林文央表示，李孟居是鄉長聘用的顧問，雖然不懂鄉長為何聘任一位對鄉政及地方需求不了解的人擔任顧問，但目前人在大陸，基於人道，政府及鄉長應該趕緊想辦法把李孟居營救回台。

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