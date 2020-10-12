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陸製「男用貞操鎖」月銷1000+！使用者實測被永久上鎖…哭著求救

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▲▼中國一款男用貞操帶被指易遭黑客入侵。（圖／翻攝自微博）

▲中國一款男用貞操帶被指易遭黑客入侵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

貞操帶是古代有些男性為防止自己的女人與他人「有染」，給她們穿上的一種金屬或像皮帶，鑰匙控制在自己手中。在科技發達的當今，現代人則設計了類似的情趣產品：男性貞操鎖。例如，由中國廣東一家公司設計的「囚愛」男用穿戴式貞操鎖就是這樣一種智慧性玩具。此外，有大陸網友披露，相關男用貞操帶在淘寶月銷1000+。

據美媒《The Verge》報導，男用貞操鎖由佛山囚愛科技發展有限公司（英文名：QIUI）製造，名為「Cellmate」，是世界上首款基於App控制的男用貞操鎖，專為BDSM（縛束與性虐）族群設計，具備連網能力，有兩種長度可選。

該玩具在網上就可以買得到，售價大約190美元（約新台幣5443元），但是，這種貞操鎖是通過智慧手機的APP遠端控制的。

貞操帶的設計比較特別，表面是氯丁橡膠塗層的聚碳酸酯，並且用一個特殊的鋅合金卡環扣住陰囊，只預留一個用於小便的開口。依照用戶設定，該產品可以將穿戴者生殖器的權限交給另外一個身在外地的伴侶。

▲▼男用貞操帶在淘寶月銷1000+。（圖／翻攝自微博）

▲男用貞操帶在淘寶月銷1000+。（圖／翻攝自微博）

不過，英國資安公司Pen Test Partners發現，駭客可以很輕易地入侵該產品的配套App，遠端把貞操帶鎖起來，還可以輕易獲得用家的私人訊息和地理定位資訊。

而且，它沒有設置手動開鎖裝置，若遭惡意上鎖，只能用切割機、鉗子，或用過載電壓讓電路板短路等危險性極高的暴力手法打開，稍不留神就會永失男人的「命根子」。

不過，這款產品App在被證實可遭駭客攻擊前，評價就十分糟糕，不少外國買家早前已對該款貞操帶抱怨連連，「用了3天，這個App就完全停止工作，我現在被鎖著！」、「這是危險的軟件，不要把你自己鎖進去！」、「App更新之後就不再打開」、「我的夥計被鎖上了！這太荒唐了，因為我還沒收到電郵回應，沒有修理的方法。」

Pen Test Partners的資安人員也說，他們在4月份就發現漏洞並向「囚愛」報告，雖然對方在6月更新了貞操帶的App以修復該漏洞，但仍然有非常多用戶未更新。「囚愛」曾向美媒保證，8月會再全面更新一次，但至今仍未實現。

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