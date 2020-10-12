iPhone12 相機更強、Face ID更快！達人爆料mini版電池壽命不如iPhone 11

▲蘋果第二次秋季發表會將於台灣時間14日凌晨1點登場。（圖／翻攝apple.com）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果第二次秋季發表會將於台灣時間14日凌晨1點登場，越來越多消息呼之欲出。推特爆料達人Max Weinbach透過帳號@PineLeaks，最新分享了iPhone 12的產品最終細節。

Weinbach指出，蘋果打算推出「動態分區演算法」功能，可改進Face ID，驗證更快速；iPhone 12 mini由於尺寸較小，只能縮短瀏海寬度。另外，蘋果還會重新設計TrueDepth相機系統，使各零件排列更加緊密，但會使高度增加。

此外，iPhone 12系列將透過軟體增強功能，大幅改善數碼變焦功能，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的光學變焦也將有所改。

iPhone 12系列可能還有類似「微距相機」的功能，Pro機款的超廣角鏡頭光圈也會更接近拍攝對象，超廣角鏡頭的光圈最大可提高35%，以改善弱光性能。Weinbach表示，iPhone 12 Pro和12 Pro Max傳可將電池壽命延長至少一小時，但iPhone 12 mini由於尺寸問題，電池壽命預計比iPhone 11差。

Weinbach也再度確認iPhone 12機款可能支持以每秒120fps或240fps錄製4K影片的消息。