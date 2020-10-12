「可憐我...」10歲童獨住出租房　PO求助信揭淒慘身世：只有默默流淚

▲十歲男孩獨住出租房寫信求助 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

一封10歲男孩的求助信近日在大陸網路流傳，來自陝西漢中的他自稱是「最苦的最難受的孩子」，不僅遇上家人離世，母親改嫁再生後拋棄他，如今只好獨自一人住在出租房，靠補助和營養餐生活上學，「每當我看到別人家團團圓圓，闔家歡樂時，我只有默默地流淚。」

10歲男孩用不太工整的字體，寫了整整2頁紙，經翻拍在網上公佈。他說自己父親和外公外婆均去世，母親將他送養並改嫁，收養自己的家庭有孩子後，決定不再養他，母親改嫁後的新家庭也不接納他，如今獨自住在出租房，靠補助和營養餐生活上學，因沒有生存能力向社會求助。

「我只能靠自己」，他表示，由於生活一直很差，沒有營養，雖然10歲了，我的身高、體重只有同齡人的一半，現在沒有錢，沒有早飯吃，沒有晚飯吃，還好學校有免費午餐，「這樣生命我才有延續。」

男孩接著寫道，「我愛哀求廣大的村幹部及各位叔叔阿姨、爺爺奶奶等，可憐我幫助我一下，讓我在這美好的、偉大的國家能生活下去，我成人後一定好好報答幫助過我的好心人，努力學習和工作，回報祖國的培養。」

目前，無法獲悉此舉是否系男童自主行為。《上游新聞》指出，10歲男童所述事情屬實，當地教育部門已經啟動相應措施，協調學校為孩子多備一份晚餐。民政部門也已介入，為其追加相應補助，並與男孩母親進行了溝通。目前，男孩母親已經答應照顧兒子。