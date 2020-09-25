獨居男離世留下百萬保險金　「指定受益人曝光」網友眼眶濕了

圖、文／鏡週刊

「台灣最美的風景是人」！一名獨居的李姓男子日前過世，哥哥幫忙處理後事時，發現弟弟指定將100萬保險金捐出做公益，收到捐款的「關懷台灣文教基金會」感動不已，隨後在臉書分享這段故事，讓網友濕了眼眶。

「關懷台灣文教基金會」昨（24日）在臉書發文，透露日前接到一名李姓男子來電，李男透露獨居的弟弟日前過世，幫忙整理遺物時發現弟弟留下100萬保險金，保險受益人是關懷台灣文教基金會，因此連絡上他們，希望轉交弟弟的愛心。

李男透露，弟弟從小憨厚老實、沉默寡言，經歷父母過世後，臉上少有笑容，更加封閉自我鮮少和別人互動，獨住在7坪的小套房中，靠打零工縮衣簡食。本月12日，李男接到警察通知，弟弟被發現在獨居住處逝世，他處理後事時，發現弟弟留下100萬保險金要做公益。

李男表示，弟弟的生活十分節儉，卻不忘回饋社會，遺囑裡交代後事從簡，與其鋪張不如捐獻公益，令他相當汗顏，因此除了弟弟捐的100萬元，他也捐了20萬元，兄弟一起做愛心。

「關懷台灣文教基金會」在臉書上分享這段暖心的故事，並透露接到捐款時，內心悸動不止。「普及的利他品德，就是台灣受世人敬重的珍貴價值」，基金會也承諾將全力以赴，不會辜負這份善心。



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