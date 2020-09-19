不想當「獨居危險群」 未婚或失偶男女努力找另一半

▲找個伴侶陪伴一生避免獨居意外生。（圖／徐乃義提供）

記者楊熾興／桃園報導

眼見中秋節即將到來，連日來不少未婚或失偶男女加快腳步希望找另一半，不希望成為「佳節孤兒」，尤其受到「獨居危險」意外頻傳，總希望找個人相陪伴，預防減少獨居意外發生的缺憾。

▲參加未婚聯誼，有機會找到幸福美滿另一半。（圖／徐乃義提供）

桃園中壢區美滿服務中心連日來有許多未婚或失偶男女上門報名，目前獨居新竹的張姓科技新貴指出，原本自己花了一千多萬元在竹北購屋，心想自己白天努力工作，晚上回到自己安樂窩，應該覺得人生無憾；但不久前發生已故女星羅霈穎在家獨居猝逝的消息，近日又看到黃鴻升（小鬼）在北投家中疑似因心血管問題過世的噩耗，因為獨居豪宅的小鬼，可能無人援救或緊急處理導致死因。

張姓科技新貴告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，因為獨居，如有意外導致受傷時無法及時就醫，很容易就「掛了」。今年73歲喪偶多年，子女均在國外的退休林老師說，今年已過70要再找另一半真的不容易。

徐乃義指出，根據研究，獨居尤其是老人獨居，容易被詐騙集團盯上、被感情騙子勾引，如果跌倒、急症發作時無法應急，甚至容易讓憂鬱症或失智症上身，更可悲的是即使雇了看護，也容易被看護欺負，可見獨居是有風險的。

徐乃義說，獨居青年，也被人笑稱為「空巢青年」，獨居也許是不得不的選擇，但找個人相伴過一生，兩個人彼此相伴，不要束縛，不要纏繞，不要占有，不要總是讓對方付出，將會是很愉悅的人生。

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