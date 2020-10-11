桃園男深夜疑酒駕逆向拒檢肇逃　連闖紅燈撞2機車釀4傷

▲林男疑似酒駕逆向行駛肇逃。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

30歲林姓男子9日晚駕車行經桃園市八德區陸光街時，發現有警車巡邏竟違規逆向行駛，拒絕受檢並加速逃逸，過程中擦撞兩部綠燈直行機車後逃逸，造成騎士及乘客4人受傷，員警為救傷患及指揮交通而放棄追捕，次日再根據車號通知林姓男子到案說明，依法告發逆向行駛、闖紅燈、攔查不停等違規外，依照肇事致人受傷逃逸罪移送桃園地檢署偵辦。

▲▼警方放棄追捕處理遭林男撞傷騎士車禍現場。（圖／八德警分局提供）

警方表示，前晚8時許八德警分局員警巡邏行經八德區陸光街時，發現由林男駕駛黑色小客車逆向行駛，正準備趨前攔查取締時，林男不僅拒絕受檢還猛踩油門加速逃逸，警車則自後方鳴笛追趕，過程中林男還不斷闖紅燈，甚至擦撞2部直行機車後竄逃。其中1部機車母親載著1對兒女，連同另1部機車騎士在內，一共造成4人倒地受傷。

由於現場已有4位民眾受傷，員警只得放棄追捕，緊急處理事故，並呼叫119救護車前來，所幸4人都是輕微的擦挫傷並無大礙，但目擊民眾則PO網，對員警能救人第一並在事故現場指揮交通，防範再次車禍發生，也獲得網友按讚肯定。

事後經警方根據車號，10日循線知林男到案說明，林男說當時是他開的車，雖然警方懷疑他可能酒駕見警盤查才會心虛逃逸，卻因事隔一天無法舉證，乃依法告發逆向行駛、闖紅燈等違規外，並依肇事逃逸罪嫌函送桃園地檢署。

►用過必回購·拯救稻草髮