賓士屁孩FB曝！爽貼「AMG E43」合照…狂噴+9語錄：別把我逼成敵人

▲▼新北市新莊區11日上午發生一起賓士衝進騎樓事件。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區民樂街口11日發生一起嚴重車禍！一名20歲郭姓男子與友人飲酒歡唱後，竟開著借來的C250賓士高速狂飆，途經該路段準備右轉時，突然失控衝進騎樓，撞上9機車、1紅牌重機。警方獲報到場對他實施酒測，測出郭男酒精濃度竟達每公升0.69毫克，粗估郭男將噴至少50萬元的賠償金、罰款。事後郭男的臉書也隨之曝光！

回顧整起事件發生經過，11日上午8時許，郭男與友人剛從KTV飲酒作樂結束，孰料，他不顧自己喝了不少酒，竟還駕駛向朋友借來的白色C250賓士，搭載22歲張男、20歲何男一路狂飆，正當他從復興路二段準備右轉民樂街口時，疑似過彎失控，車輛直接朝騎樓衝去，當場撞翻9部機車以及一部HONDA CB650R紅牌重機，由於撞擊力道猛烈，現場「禁止貨車進入」的號誌也被撞歪，賓士車的LOGO則整塊掉落路面。

警方獲報到場處理，隨即對郭男進行酒測，發現他酒測值高得嚇人，竟達每公升0.69毫克；郭男則是呆坐路旁，不斷詢問相關罰則、賠償問題。據了解，包括賓士車、紅牌重機維修費用以及罰金在內，郭男此次酒駕至少要付50萬元，除此之外，還得面對公共危險的刑責。

稍早郭男的臉書也隨之曝光，他的大頭照是與賓士AMG E43的合照，郭男貼文除了轉PO「真人線上筒子」、「美容師/美容助理」的徵文訊息外，還有不少感性語錄，包括，「明明受了很多傷害，卻每天都在大笑」、「孤獨症的男生有幾大特徵」、「能讓一個男人流眼淚，說明他真的傷心了」；另外，也有許多嗆聲貼文，「別把我逼成你最可怕的敵人」、「我X你娘，X什麼的你要出事了」、「X你娘你們代價會很大」等，平時生活貌似相當精彩。

▲新莊20歲賓士屁孩衝進騎樓撞10車，臉書也隨之曝光。（圖／翻攝自當事人臉書）

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